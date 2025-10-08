Uluslararası Antalya Altın Portakal Jüri Üyeleri Açıklandı

JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

TÜRKİYE’nin köklü sinema etkinliği olarak öne çıkan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri belirlendi. Jüri başkanlığını Ömer Vargı yürütüyor. Yarışma jürisinde ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alıyor.

YARIŞMA TARİHLERİ VE FİLMLER

Bu sene 62’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; ‘Aldığımız Nefes’, ‘Bağlar, Kökler ve Tutkular’, ‘Barselo’, ‘Doğudan Fragmanlar’, ‘En Güzel Cenaze Şarkıları’, ‘Erken Kış’, ‘Kanto’, ‘Noir’, ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’, ‘Parçalı Yıllar’, ‘Sahibinden Rahmet’ ve ‘Tavşan İmparatorluğu’ gibi filmler yarışacak. Ön seçici kurul ise Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün kurucu başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, senarist ve akademisyen Hüseyin Kuzu ile Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer’den oluşuyor.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller, merakla beklenen ödül töreninde 1 Kasım’da açıklanacak. Bu yılki festival, sinema dünyasına önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor.