Uluslararası Antalya Altın Portakal Jüri Üyeleri Açıklandı

JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

TÜRKİYE’nin köklü sinema etkinliği olarak öne çıkan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri belirlendi. Jüri başkanlığını Ömer Vargı yürütüyor. Yarışma jürisinde ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alıyor.

YARIŞMA TARİHLERİ VE FİLMLER

Bu sene 62’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; ‘Aldığımız Nefes’, ‘Bağlar, Kökler ve Tutkular’, ‘Barselo’, ‘Doğudan Fragmanlar’, ‘En Güzel Cenaze Şarkıları’, ‘Erken Kış’, ‘Kanto’, ‘Noir’, ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’, ‘Parçalı Yıllar’, ‘Sahibinden Rahmet’ ve ‘Tavşan İmparatorluğu’ gibi filmler yarışacak. Ön seçici kurul ise Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün kurucu başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, senarist ve akademisyen Hüseyin Kuzu ile Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer’den oluşuyor.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller, merakla beklenen ödül töreninde 1 Kasım’da açıklanacak. Bu yılki festival, sinema dünyasına önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.