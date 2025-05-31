Uluslararası Arabuluculuk Örgütü İmzalandı

WANG Yİ’NİN AFRİKALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün (IOMed) kuruluş sözleşmesinin imza töreni için Hong Kong’da bulunan Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Marzuk ile görüşen Wang, arabuluculuğun etkin olması için tüm tarafların gönüllü kabul etmesi gerektiğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin meşru çıkarlarının daha iyi korunmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI ARABULUCULUK ÖRGÜTÜ’NÜN ROLÜ

Marzuk, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün Kuruluş Sözleşmesi’nin imza töreninin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini kutlarken, örgütün uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki önemine dikkat çekti. Wang Yi, ayrıca IOMed’in imza törenine katılmak üzere Hong Kong’da bulunan Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile de bir araya geldi. Wang, Kamerun’un Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün kuruluşunda sağladığı aktif katılımdan dolayı takdirlerini dile getirirken, sözleşmenin en kısa zamanda onaylanması yönündeki temennilerini de paylaştı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN İHTİYAÇLARI

Wang, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün gelişmekte olan ülkelerin evrensel hedeflerini yansıttığını ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözümüne yönelik yeni bir alternatif sunduğunu belirtti. Bu bağlamda, uluslararası hukukun üstünlüğünün geliştirilmesine katkıda bulunma hedefini de vurguladı. Aynı gün Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Amon Murwira ile görüşen Wang, Zimbabve’nin Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün kurucu üyesi olmasından dolayı Murwira’yı tebrik etti.

ÇİN VE BENİN ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Wang, Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ile yaptığı görüşmede, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün kurulmasının hem Çin’in hem de Benin’in sürdürdüğü barış kavramı ile uyumlu olduğunu belirtti. Bakari ise, Benin’in sözleşmeye imza koyan ilk ülkelerden biri olarak, çok taraflılığın desteklenmesi ve çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi. Bakari, örgütün faaliyet geçmesi için onay sürecini hızlandıracaklarını ve bunun Afrika kıtası ile küresel istikrar için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.