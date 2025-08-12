Uluslararası Balkan Üniversitesi, Eğitimde Çeşitlilik Sağlıyor

UNİVERSİTENİN KURULUŞ MİSYONU VE ÖĞRENCİ PROFİLİ

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, üniversitenin kuruluş amacının Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağları güçlendirmek olduğunu söylüyor. “Bugüne kadar 50’den fazla ülkeden öğrenci eğitim gördü. Halihazırda öğrencilerin önemli bir kısmını uluslararası öğrenciler oluşturuyor.” ifadesiyle, üniversitenin çeşitliliğine dikkat çekiyor. 2006 yılında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te kurulan IBU, şu anda 19. yılında 9 fakülte, 27 bölüm ve 29 lisans programıyla 30’dan fazla ülkeden öğrencilere kapılarını açıyor.

AKADEMİK BAŞARILAR VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Prof. Dr. Lütfi Sunar, üniversitenin akademik alandaki başarılarına vurgu yaparak, “Şanghay kriterlerine göre üniversitemiz Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi statüsünde.” diyor. Ayrıca, “Avrupa Birliği (AB) fonlarından yıllık 3 milyon avronun üzerinde destekle 30’dan fazla proje yürütüyoruz.” ifadesiyle uluslararası projelere de dikkat çekiyor. IBU, dünya genelinde 400’ün üzerinde üniversite ile aktif işbirliği anlaşmasına sahip ve yakın zamanda İngiltere’den önemli bir üniversitenin ortak bölüm açma teklifi almış.

ŞEFFAFLIK VE YASAL DENETİM

Sunar, üniversitenin Kuzey Makedonya yasalarına tabi olarak faaliyet gösterdiğini ve her yıl ilgili bakanlıklar ile uluslararası kurumlar tarafından denetlendiğini belirtiyor. “Yıllık faaliyet raporları ve akademik performans raporlarının internet siteleri üzerinden şeffaf şekilde yayımlandığını” ekliyor. Türk öğrencilerin sayısının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Sunar, “Üniversitemiz Türkiye’de YÖK tarafından sınav kılavuzuna dahil edilmiş bir üniversite.” diyerek, Türkiye’deki öğrenci kabul süreçlerinden bahsediyor.

SAHTE DİPLOMA İDDİALARINA CEVAP

Son dönemde gündeme gelen “sahte diploma” iddialarıyla ilgili olarak Sunar, üniversitelerinin bu konunun muhatabı olmadığını ifade ediyor. “Üniversitemizde usulsüz hazırlanmış veya verilmiş tek bir diploma yok.” diyerek, üniversite tarafından verilen diplomaların online sistem üzerinden doğrulanabileceğine dikkat çekiyor.

DERS DEVAM ZORUNLULUĞU VE ÖĞRENCİ PROFİLİ

IBU’da genel olarak yüzde 70, sağlık programlarında ise yüzde 80 devam zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Sunar, “Öğrenciler Kuzey Makedonya’da yaşamak zorunda.” diyor. 2020-2021 yılları arasında pandemi döneminde Türkiye’deki devletin aldığı karar gereği yurt dışında eğitim alan öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerine devam ettiklerini belirtiyor. Bu yıl itibarıyla üniversitede 3 bin 800 öğrencinin bulunduğunu aktaran Sunar, “Öğrencilerimizin yüzde 40’ı Türkiye’den” ifadesiyle öğrenci dağılımını özetliyor.

AB ÜNİVERSİTESİ OLMA HEDEFİ

Son olarak Sunar, “Kuzey Makedonya, AB adayı. Birkaç yıl içinde AB üniversitesi olacağız.” diyerek, üniversitenin gelecektaki hedeflerini açıklıyor. Diploma tanınırlıklarının arttığını belirten Sunar, “AB eğitim çerçevesine uyum sağlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.” diye konuşuyor.