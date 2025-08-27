Uluslararası Bisiklet Turu Samsun’da Başladı

3’ÜNCÜ ULUSLARARASI KURTULUŞ YOLU BİSİKLET TURU BAŞLADI

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) işbirliğiyle düzenlenen 3’üncü Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun’da start aldı. Tütün İskelesi önünde başlamış olan bisiklet yarışı, toplamda 4 gün ve 4 etap halinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 23 farklı ülkeden 109 bisikletçi katılıyor. Bisikletçiler, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerini geçerek, birinci gün etabını Çarşamba ilçesinde tamamlayacak. Ardından Terme, Salıpazarı, Ladik, Havza, Vezirköprü, Asarcık, Kavak, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent bölgelerinden geçerek toplamda 4 etabı tamamlayacak. Finale 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tütün İskelesi’nde ulaşacaklar.

TURUN AMACI ‘DUMANSIZ HAYAT’

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun başlangıcını yapan Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, “Bu yıl yarışmanın amacı ‘Dumansız Hayat’ mottosudur. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sona erecek yarışmamızla Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Ayrıca Samsun’un tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun puanlı bir yarışmasıdır. 23 ülkeden 5 kıtadan 109 yarışmacı katıldı. Bu büyük bir başarıdır” sözleriyle tur hakkında bilgi verdi.

SAMSUN’U TANITMA HEDEFİ

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı, yarışmaya verdikleri destekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Samsun’u gençlere sevdirmek ve şehri tanıtmak” istediklerini belirtti. Bu organizasyon, bölgenin tanıtımına katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.