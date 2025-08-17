Uluslararası Bodrum Bale Festivali Devam Ediyor

ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ’NİN TEMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, “Tango Passion – Tango Tutkusu” temasıyla devam ediyor. 1-25 Ağustos tarihleri arasında, DOB tarafından Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki sahnesinde “Tango Passion” ile sanatseverlere eşsiz anlar yaşatıyor.

KOREOGRAFİLERİ VE MÜZİKLERİ

Geçtiğimiz gece sahnelenen “Crossroads” ve “Tangata” adlı koreografiler, izleyicilere tutku, aşk, melankoli ve tangonun dansla hayat bulduğu olağanüstü bir yolculuk sundu. İlk perdede “Crossroads / Kesişen Yollar”, Meksikalı besteci Arturo Márquez’in müziği eşliğinde Can Arslan’ın koreografisiyle sahne aldı. Kostüm tasarımı Aydan Çınar, dekor tasarımı Aykut Öz ve ışık tasarımı Ali Gökdemir’e ait olan eser, iki kadın arasında kalan bir adamın duygusal yolculuğunda yaşadığı tutkuyu ve içsel çatışmaları dansın diliyle etkileyici bir şekilde aksetti.

TANGONUN BÜYÜSÜ VE DENEYİMİ

Eserin ikinci perdesi olan “Tangata” ise Arjantinli ustalardan Astor Piazzolla’nın unutulmaz tango müzikleri eşliğinde sahnelendi. Koreografisi, dekor ve kostüm tasarımı dünyaca ünlü koreograf Ricardo Fernando’ya ait olan bu eser, tangonun karakteristik adımlarını klasik bale tekniğiyle birleştirdi. Fernando, Piazzolla’nın duygusal, enerjik ve dramatik müziği eşliğinde sanatseverlere benzersiz bir sanat deneyimi sundu. “Tango Passion / Tango Tutkusu” eseri, bu akşam saat 21.45’te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde bir kez daha seyirciyle buluşacak.