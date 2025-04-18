Uluslararası Çince Günü Kutlandı

ULUSLARARASI ÇİNCE GÜNÜ KUTLANDI

ULUSLARARASI Çince Günü, Ayrancı Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Onur Koleji’nden Çince öğrenen öğrencilerin gösterileri eşliğinde Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde kutlandı. Etkinlikte Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, “Çinceyi gayretli bir şekilde öğrenmeniz, Çin kaligrafisi, savaş sanatları, klasik şiir ve Çin kültürünün diğer yönlerini geniş bir şekilde araştırmanız ve Uluslararası Çin Dili Günü ve Mutlu Bahar Festivali gibi etkinliklere aktif katılımınız, Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış, kültürel değişim ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinde önemli ve olumlu bir rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKTE SANAT GÖSTERİLERİ YAPILDI

2025 yılı Uluslararası Çince Günü etkinliği, Kavaklıdere Ortaokulu, Ayrancı Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Onur Koleji’nden öğrenci katılımları ile gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen programda dans ve tiyatro gösterileri, şiir okuma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa, Büyükelçi Jiang Xuebin’in yanı sıra, Türk ve Çinli eğitimciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi, “2010 yılında Birleşmiş Milletler 20 Nisan’ı ‘Birleşmiş Milletler Çin Dili Günü’ olarak belirlemiştir. Dil, bir ülkeyi anlamanın anahtarıdır. Çin’in hızlı gelişimi ve küreselleşmenin derinleşmesiyle birlikte, Çince öğrenme talebi dünya çapında giderek artmaktadır” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Kavaklıdere Ortaokulu’ndan öğrenci Güneş Baygın, “Ben 7’nci sınıfa gidiyorum. Çince öğrenmeye 5’inci sınıfta okulda başladım. Çok ilgi çekici bir dil. Farklı karakterlerde yazılıyor. Bugün de buradaki etkinliklerde bu kültürü daha fazla tanımak için bulunuyoruz. Çincemi geliştirmek istiyorum, mümkünse çok daha ileri seviyeye taşımak istiyorum. Çin’e gitmek isterim çünkü ilgi çekici bir ülke” şeklinde konuştu.

Öykü Deniz Gürses ise “Çince’ye neden merak sardım? Çünkü çok güzel bir dil. Karakter yapılarını, konuşma şekillerini çok beğeniyorum. Çince de çok ileri seviyede değilim ama Çin’e gitmek isterdim. Güzel şeyler görmek isterdim. Oradaki yapıları, insanları görmek isterdim. Çince müzikler dinliyorum, dizileri izliyorum ve açıkçası çok sevdim hepsini. Resimleri, yapıları, insanların konuşma şekilleri ilgimi çekti ve Çin bence çok kibar bir ülke” dedi.