Uluslararası Dernek Başkanı Ziyaret Gerçekleştirdi

DERNEK ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği Başkanı Dr. Tuncay Murat Atal, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklama kapsamında, Atal ve Soytürk makamda bir süre görüştü. Atal, yeni kurulan derneğin amacı, kuruluş süreci ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi sundu. Bu buluşma, derneğin çalışma planlarının değerlendirildiği bir fırsat oldu.

VALİDEN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Vali Soytürk, ziyaret dolayısıyla dernek başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, derneğin kuruluşunun kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, dernek başkan yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya, ziyaret sırasında Soytürk’e bir kitap hediye etti. Ziyarete dernek üyesi akademisyenler de katıldı. Prof. Dr. Ayşen Sina, Doç. Dr. Ökkeş Narinç, Doç. Dr. Aslıhan Kuşoğlu ve Doç. Dr. Oktay Çelik’in de bulunduğu bu etkinlik, akademik iş birliğinin önemini vurguladı.