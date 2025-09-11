Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır’da

DİYARBAKIR’DA ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), bu sene 28’incisini düzenleyeceği “Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi”ni 18-21 Eylül tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirecek. Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Ali İhsan Güney, merkezi Yenişehir ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kongrenin Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezinde yapılacağını, 23’ü uluslararası olmak üzere 80 akademisyenin konuşma yapacağını belirtti. Kongreye, yurt içi ve dışından yaklaşık 3 bin katılımcının katılımı bekleniyor.

Kongrenin yapılacağı merkezin ön tarafında yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik alan üzerinde fuar düzenlenecek. Güney, 55 firmanın en güncel ürün ve teknolojilerini tanıtacağı fuarda, kongrenin açılış resepsiyonunun Cemil Paşa Konağı’nda yapılacağını ve sanatçı Erdal Erzincanlı ile Kardeş Türküler’in konser vereceğini de ifade etti. Ayrıca, katılımcılar için Diyarbakır’ın tarihi yerlerine ek olarak Mardin ve Şanlıurfa’ya kültür turları düzenlenecek.

SANAT VE KÜLTÜR BİR ARADA

Güney, “Kongremizin belki de en önemli bölümlerinden biri olan söyleşide, sanat ve düşünce dünyasının önemli ismi Zülfü Livaneli katılımcılarla buluşacak. Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı moderatörlük yapacak.” dedi. Güney, kongrenin bilimsel programının yanı sıra konserler, resepsiyonlar, gala yemeği ve kültürel turlar ile diş hekimleri için eşsiz bir tecrübe olacağını dile getirdi.

BİLİM VE KÜLTÜR KESİŞİM NOKTASI

Güney, kongre merkezinin yalnızca bilimsel değil, kültürel etkileşimin de merkezi olacağını vurguladı. Fuar alanında bir diş hekimi arkadaşının kişisel resim sergisinin ziyaretçilere açık olacağını ve gün boyunca müzik dinletileri, yöresel lezzet tadımları, yöresel kıyafet ve hediyelik eşya stantlarının yer alacağını ifade etti. “Türk Dişhekimleri Birliği’nin Diyarbakır’da gerçekleştireceği 28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, sadece bilimsel bir etkinlik değil, kültürün, bilimin, sanatın ve birlikte yaşama duygusunun içimizi ısıtacağı çok yönlü bir deneyim olacak. Tüm meslektaşlarımızı bu büyük buluşmada bir arada olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Güney, kongrenin Diyarbakır’da düzenlenmesine katkıda bulunan önceki dönem Diyarbakır Diş Hekimleri Odası yöneticilerine de teşekkür etti. Toplantıya, bölge illerinden gelen bazı oda başkanları ve diş hekimleri de katıldı.