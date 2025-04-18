Uluslararası Ekonomi Zirvesi, Türkiye’yi tartıştı

ZİRVEDE TÜRKİYE’nin STRATEJİK ÖNEMİ VURGULANDI

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ‘AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?’ başlıklı üçüncü panelinde, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Başkanı Christian Wulff, “Gümrük Birliği’nin üzerinden 30 yıl geçti, artık modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Ayrıca taraflar arasında bir uyumsuzluk olduğunda uzlaşma adımları atılmalı” dedi. Zirve, Türkiye ve dünya genelinden saygın isimleri bir araya getirdi.

Zirvenin üçüncü paneli, Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ve Türkiye’nin stratejik konumu hakkında önemli tartışmalara sahne oldu. Olayın moderatörlüğünü üstlenen Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Dünya ekonomisi Trump tarifelerinin sarsıntılarını yaşıyorken Avrupa Birliği’nde ekonomik ilişkilerini konuşmak üzere hepimiz bu panelde bir araya geldik” diyerek ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti. Zirvede Türkiye’nin kaliteli ve yenilikçi üretim konusundaki hedeflerine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin bu coğrafyadaki güçlü konumunu vurguladı. “Uluslararası anlaşmalarla oluşturduğumuz pazar çok kıymetli” diyen Dağlıoğlu, Türkiye’nin genç nüfusunun, stratejik konumunun ve artan uluslararası iş birliği potansiyelinin önemi üzerinde durdu.

Sabancı Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Alper, Türkiye’deki global ortaklıkların çoğunun Avrupa merkezli olduğunu belirtti. Alper, “Son beş yılda Avrupa ülkelerine 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve bugün Avrupa ülkelerinde 2000’e yakın çalışanımız var” dedi. Şirketin global büyüme hedefleri ve inovasyon konusundaki yatırımlarının Avrupa’nın ihtiyaçlarına büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Wulff, Almanya’nın Türkiye ile olan ticaretini ele alarak, “Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Almanya’nın ekonomik büyüklüğünün Türkiye için önemine dikkat çekti. Yalçındağ, “Yaşlanan nüfus ve ekonomi dinamikleri, Türkiye’nin stratejik ortaklığı için kritik” dedi.

Yalçındağ, “Biz Avrupalıyız, vize sorunu da çözülecek” diyerek Türk-Alman ilişkilerinin geleceğine dair umut verici açıklamalar yaptı. “Masayı birlikte kuracağız” diyerek ortaklık vurgusunu güçlendirdi. Zirve, Türkiye’nin Avrupa’nın ekonomik ilişkilerinde nasıl bir rol oynayabileceği konusunda önemli bir platform sağladı.