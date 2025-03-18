Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen “Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)” sergisinin açılışı, Uşak Valisi Naci Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, toprak, tarım, orman ve su kaynaklarının önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılık geliştirmeyi hedefliyor.

DEĞERLİ KATILIMCILAR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda 17-20 Mart tarihleri arasında açık kalacak sergi, Fevzi Çakmak Mahallesinde yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlendi. Açılışa, Vali Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Tarım ve Orman İl Müdürü Serkan Bilir ve çeşitli davetliler katıldı.

VALİ AKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Açılışta bir konuşma yapan Vali Aktaş, “Fotoğraf kareleri tarihe not düşen anlardır. Fotoğrafları bu yüzden çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Bu sergide; hem ulusal hem de uluslararası alanda, Anadolu insanının güzelliklerini ve dünyanın her tarafından tarımsal faaliyetleri konu alan 120 fotoğraf bulunuyor. Tüm hemşerilerimizi dört gün boyunca açık kalacak olan bu sergiyi görmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Vali Aktaş ve katılımcılar, sergiyi gezdi.