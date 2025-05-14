Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Yapılacak

ULUSLARARASI FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ’NE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu yıl 25’incisi düzenlenen “Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali”, 13-18 Haziran’da sinemaseverlerle buluşacak. Çeyrek asırdır Almanya ile Türkiye arasında bir “kültürel köprü” kurma görevini üstlenen festival, film ve sanat üzerinden dostlukları ve toplumsal barışı teşvik etmeyi hedefliyor. Taksim The Marmara Oteli’nde yapılan basın toplantısında festival başkanı Hüseyin Sıtkı, festivalin uzun yolculuğu ve bu yılki program hakkında detaylar paylaştı.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Festivalin sadece bir “kültürel etkinlik” olmadığını vurgulayan Sıtkı, “Bu festival Almanya’da göçmenlerin ve özellikle Türk toplumunun, 65 yıllık göç tarihinde sinema aracılığıyla ortaya koyduğu bir ‘meydan okuma’dır. Kendi kültürümüzü tanıtmak, yaşadığımız toplumla sağlıklı bir etkileşim kurmak ve iki ülke arasında kültürel dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığımız bu yolculuk, bugün evrensel değerleri savunan güçlü bir platform haline gelmiştir,” dedi.

SİNEMANIN KÜLTÜRLER ARASINDAKİ ROLÜ

Almanya’ya 44 yıl önce göç ettiğini aktaran Sıtkı, “Almanya’da, klasik dernek faaliyetlerinin ötesine geçerek sanat ve sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşan bir etki oluşturmak gerektiğine inandım. Sinema, farklı kültürleri buluşturmanın en güçlü yollarından biridir. Türk sinemasının yurt dışında daha görünür olması için bu festivali hayata geçirmeye karar verdim. Bugüne dek festivalde 1000’in üzerinde Türk filmi gösterildi ve 750’den fazla sanatçı Frankfurt’ta ağırlandı,” şeklinde konuştu. Festivalin film gösterimleri dışında önemli etkinliklere de ev sahipliği yaptığını dile getiren Sıtkı, “2009’dan bu yana düzenlediğimiz hem Türk hem de Alman ‘Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’ ile genç sinemacılara destek olduk,” şeklinde açıklamada bulundu.

Sıtkı, festival kapsamında gerçekleştirilen panellerde, “Türk Sinemasında Alman Ekolü”, “Sanat ve Din”, “Kimlik Arayışları”, “Göç ve Kültür” gibi önemli konuların ele alındığını belirtti. Bu panellerin sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda düşünsel bir zemin sunduğunu gösterdiğini ifade etti.

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yılki “Onur Ödülleri”ne usta oyuncular Suna Keskin, Ahmet Mekin, Şerif Sezer, Güven Kıraç, yönetmen Biket İlhan ve Almanya’da yaşayan sinema oyuncusu Erden Alkan layık görüldü. Festivalin “Vefa Ödülü” ise tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’e takdim edildi. Tüm ödüller festivalin açılış galasında sahiplerini buldu. Basın toplantısında ödülünü alan 84 yaşındaki Suna Keskin, oyuncu Nur Sürer’den ödülünü aldı.

FİLM KATEGORİLERİNDE FINALİSTLER AÇIKLANDI

Toplantıda ayrıca festival ön jürisi tarafından belirlenen uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde finale kalan filmler de duyuruldu. “Alman Sinemacılar Gözüyle Ulusal Uzun Metraj Yarışması” kategorisinde finale kalan yapımlar arasında “Büyük Kuşatma”, “Döngü”, “Evcilik”, “Hakkı” ve daha fazlası bulunuyor. “Ulusal Belgesel Film Yarışması” kapsamındaki finale kalan eserler arasında “Bir Orkestranın İzinde”, “Domates” ve “Horona Duranlar” yer alıyor.

FESTİVALİN TEMASI VE AÇILIŞ FİLMİ

Festivalin bu yılki açılış filmi, oyuncu Salih Bademci’nin katılımı ile “Bir Cumhuriyet Şarkısı” olacak. “Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler” temasıyla düzenlenecek festivalde, paneller, söyleşiler ve özel gösterimlerle izleyiciye çeşitli bir sinema deneyimi sunulması hedefleniyor. Frankfurt’un yanı sıra Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau gibi birçok şehirde düzenlenecek gösterimlerle Türk sineması Almanya’nın dört bir yanına taşınacak. Festival ayrıca açık hava gösterimleri, cezaevi, lise ve huzurevi projeleriyle toplumsal etki oluşturmayı amaçlıyor.