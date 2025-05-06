Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Gazeteci Güvenliği Üzerine Toplandı

IFJ’DEN GAZETECİLERİN KORUNMASI İÇİN YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin, Suriye ve Yemen’deki gazeteci ölümlerine dikkat çekerek, bu durumun önlenmesi için yasal düzenlemeler gerektiğini belirtiyor. IFJ, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla düzenlenen panelde, bu bölgelerde görev yapan gazetecilerin karşılaştığı saldırılar hakkında konuştu. Etkinliğe IFJ Başkanı Dominique Pradalie, IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellganger, Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasser Abu Bakr ve diğer önemli isimler katıldı.

GAZETECİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALTERNATİFLER YARATILMALI

Toplantıda, gazetecilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiği, savaş muhabirliği eğitimlerinin verilmesi ve gazetecilere yönelik suçların hesabının sorulması gibi konular gündeme geldi. IFJ Başkanı Pradalie, “İsrail’in Gazze’deki soykırım ve ablukası sırasında gazeteciler, canlarını hiçe sayarak uluslararası basına yüksek kaliteli bilgi taşımak için çaba gösteriyor” dedi. Pradalie, Gazze’de gazeteci ölümlerinin daha önce görülmemiş şekilde arttığına dikkat çekerek, “Buraya bir alarm zili çalmaya geldim. Gazetecileri korumak için bir konvansiyona ihtiyacımız var. Yoksa hiç gazeteci kalmayacak.” diye ekledi.

İSRAİL GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasser Abu Bakr ise, İsrail’in gazetecileri hedef alarak halk üzerinde korku oluşturma amacında olduğunu vurguladı. Abu Bakr, “Tüm medya merkezleri hedef alındı, gazetecilerin aileleri de saldırıya uğradı” ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm bunlar için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yasal süreç başlattıklarını belirtti. IFJ’nin verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 157’yi geçti.