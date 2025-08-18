Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı Devam Ediyor

ULUSLARARASI FUAR ETKİNLİKLERİ sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı”, konserler ve farklı etkinliklerle devam ediyor. Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin 18. günü, “Oldu O zaman” müzik grubunun sahne almasıyla renklendi. Kahramanmaraşlı müzikseverler, konsere büyük ilgi gösterdi.

MÜZİK GRUBUNUN SEVİLEN ESERLERİ

Müzik grubunun seslendirdiği “Sigarası Yaldızlı”, “Acımadı Ki”, “Aydı Dün Gibi” ve “Mastika” gibi popüler parçalar, katılımcılar tarafından coşkuyla söylendi. Fuar, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.