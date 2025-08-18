Haberler

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı”, konserler ve farklı etkinliklerle devam ediyor. Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin 18. günü, “Oldu O zaman” müzik grubunun sahne almasıyla renklendi. Kahramanmaraşlı müzikseverler, konsere büyük ilgi gösterdi.

MÜZİK GRUBUNUN SEVİLEN ESERLERİ

Müzik grubunun seslendirdiği “Sigarası Yaldızlı”, “Acımadı Ki”, “Aydı Dün Gibi” ve “Mastika” gibi popüler parçalar, katılımcılar tarafından coşkuyla söylendi. Fuar, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Talas’ta Direksiyon Kaybı, 3 Yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ev sahibi durumu depreme benzetti.
İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İzmir'de 19 Ağustos'ta birçok ilçeyi etkileyen elektrik kesintileri planlandı. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yerlerde kesinti saatleri belirlendi. Kesintilerin süresi merak ediliyor.

