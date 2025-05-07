Uluslararası Gençlik Merkezi, Eğitimlere Devam Ediyor

ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRİYOR

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altındaki Uluslararası Gençlik Merkezi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye yönelik çalışmalarına sürekli devam ediyor. Merkezde başlatılan Uzay ve Havacılık Eğitimleri, çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Gençlik Merkezinde kurulan bilim atölyesinde düzenlenen eğitimler, katılımcıların havacılık alanındaki bilgi seviyelerini artırmak, el becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşim ile öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

EĞİTİMLERDE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Eğitimler, eğitmenler eşliğinde yürütülen uygulamalı çalışmalarla dolu. Bu sayede çocuklar, havacılık ve simülasyon konularında unutulmaz deneyimler kazanıyor. Atölye çalışmaları kapsamında yazılım, kodlama ve tasarım eğitimleri veriliyor. Ayrıca, hava araçları hakkında detaylı bilgi sunuluyor. Balon, planör, pervaneli uçak, jet motorlu uçak, helikopter ve roketler gibi araçlar, görsellerle desteklenerek öğrencilerin kolayca anlayabileceği şekilde tanıtılıyor.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Uluslararası Gençlik Merkezi’nde Robotik Kodlama Eğitmeni olarak görev yapan Demet Duran, merkezde verilen eğitimin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Her zaman aklımın bir köşesinde tuttuğum bir söz var: ‘Teknoloji, bir milletin kurtuluşu anlamına gelir.’ Bu anlayışı öğrencilerimize de aşılamaya çalışıyorum. Gençlik merkezimizde teknolojiye bilinçli yaklaşan ve bu alanda farkındalık kazanan bir nesil yetişiyor. Tüm öğrencilerimiz için teknoloji alanındaki ders ve faaliyetlerimiz her zaman devam ediyor.” dedi. Duran, son derslerinde kullanılan Lego Education Spike Essential setiyle çocuklara robotik kodlamayı tanıttıklarını belirtti. O, “Lego parçaları ve elektronik bileşenlerin kullanımı kolay bir yazılımla birleştiği bu sistem, öğrencilere problem çözmeyi ve düşünmeyi eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Öğrencilerimizin hayal gücünü yakalamak, geliştirmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla tasarımlar gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLARLA HAZIRLANIYOR

Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yürütülen bu bilim ve teknoloji odaklı eğitimlerle, çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.