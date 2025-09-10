Haberler

Uluslararası Gençlik Merkezi, Engellileri Bocce İle Tanıştırıyor

ENGELLİ BİREYLER BOCCE SPORUYLA BULUŞUYOR

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyleri bocce sporu ile tanıştırmaya devam ediyor. Bu sporun birleştirici gücü sayesinde ilk kez bocce ile tanışan engelliler, yeni bir spor dalını öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Etkinlik sırasında, katılımcılar keyif dolu anlar geçiriyor.

BİREYSEL GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

Etkinlik boyunca katılımcılar, Bocce Antrenörü Yasemin Miski’nin rehberliğinde bocce toplarını hedefe ulaştırmak için çabalıyor. Bu süreçte, engelliler büyük heyecan yaşıyor. Yetkililer, bocce sporunun fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağladığını ifade ediyor ve bu tür etkinliklerin engellilerin sosyal yaşamını artırdığını vurguluyor.

Organizasyon ekibi, etkinliklere olan yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtiyor ve bu tür faaliyetlerin düzenli olarak devam edeceğini açıklıyor. Engelli bireylerin sporla buluşmasının önemi giderek artıyor.

