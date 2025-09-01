Uluslararası Gıda Fuarı, 2-5 Eylül

ULUSLARARASI GIDA FUARI

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 2-5 Eylül tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu fuar, gıda sektörüne birçok yeni ürün ve en son teknolojileri tanıtma fırsatı sunuyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gören etkinlik, 100 ülkeden 900’ü aşkın satın almacıyı bir araya getirecek. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi çeşitli coğrafyalardan katılımcıları misafir edecek olan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak ticaret hareketliliğini artıracak fırsatlardan biri olacak. Ayrıca fuar süresince gerçekleştirilecek oturumlarla Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleri, uzman isimler tarafından paylaşılarak ‘bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu’ olma özelliğini pekiştirecek.

FUARIN AMACI VE DEĞERLENDİRMELER

Fuarla ilgili değerlendirme yapan Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “Türk gıda sektörünün en uzun soluklu fuarı olma özelliğini taşıyan 33. WorldFood İstanbul, yalnızca gıda ürünleri ve teknolojilerinin sergilendiği bir platform değil; aynı zamanda sektörün gelişimine yön veren bir buluşma noktasıdır. Fuarımız, katılımcılara yeni iş fırsatları yaratırken, bilgi paylaşımını teşvik eden paneller, oturumlar ve etkinliklerle de zengin bir içerik sunuyor. İnovasyonu destekleyen yapısıyla hem sektör profesyonellerine hem de yeni girişimlere kendilerini tanıtma imkanı sağlıyor. Bu yıl da WorldFood İstanbul’u, gıda sektörünün geleceğini şekillendiren fikirlerin ve iş birliklerinin doğduğu güçlü bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Fuar hakkında şu detaylar verildi: “4 gün boyunca 4 ana tema altında 30’dan fazla tematik etkinliğin düzenleneceği fuarda gıda sektöründeki 80’den fazla öncü isim, iklim dostu çözümlerden yapay zeka destekli gıda inovasyonlarına, yeni nesil tarımdan etik üretime kadar birçok konuyu ilham veren oturumlarla FOOD ARENA sahnesine taşıyacak.”

FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ

“FOOD ARENA etkinliklerinde 2 Eylül Salı günü ‘Büyük Resim: Gıda ve Tarımın Uyanışı’ temasıyla küresel ve yerel trendler, tedarik zinciri kırılganlıkları, pestisit regülasyonları ve gıda güvenliği krizleri masaya yatırılacak. 3 Eylül Çarşamba ‘Gezegenin Tabağı: İklim Dostu Akıllı Gıda’ temasıyla onarıcı tarımın geleceği, bireyden sisteme uzanan sorumluluk ve dayanıklı gıda modelleri tartışılacak. 4 Eylül Perşembe ‘Geleceğin Kodu: Veriden Tabağa’ oturumu ile gıdanın dijital geleceği üzerinde durulacak. Biyoteknolojik hasatlardan veri temelli üretim kararlarına, hücre temelli gıdalardan topraksız tarıma kadar yepyeni bir ekosisteme odaklanılacak. Fuarın son günü olan 5 Eylül Cuma tarihinde ise ‘Girişimcinin Mutfağı: Yarın Ne Yiyeceğiz?’ oturumu ile sektörün değerli profesyonelleri, bugünün tüketim alışkanlıkları ve yarının beklentileri üzerine WorldFood İstanbul’da bir araya gelecek.”

ÖZEL FUAR TURLARI VE ETKİNLİKLER

“FOOD ARENA, Konferans Sahnesi ile sektörel oturumlara, Mutfak Sahnesi’nde şeflerden tematik söyleşiler, uygulamalı sunumlar, özel reçeteler ve atölyelere, Food Tech Garage ile start-uplar buluşmasına, Master Class ile tematik stant ziyaretleri içeren özel fuar turlarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl ‘Doğadan Dijitale, Tohumdan Tabağa: Gıda Uyanıyor’ temasıyla usta şeflerle sohbetler, unutulmuş ve sürdürülebilir tariflerin ortaya çıkarılacağı özel reçeteler ve katılımcı firmalardan tedariği sağlanacak ürünlerle sunumlar hazırlanmaktadır.”

“Öne çıkan şeflerden bazıları MasterChef Türkiye Jüri Üyesi Somer Sivrioğlu, Fireroom Foods Kurucu & Yönetici Şef Hazer Armani, Şef, Youtuber, Yazar & Tanınmış Kişi Refika Birgül, Yemek Tasarımcısı & Hikaye Anlatıcısı Ceyda Artun, Şef & İçerik Üreticisi Ferhat Bora, Şef, Fonksiyonel Beslenmeci Yasin Taze, Ziyade Fasıl İşletmeci Şef & TV Programcısı Özlem Mekik, Şef, Yağız İzgül olacaktır.”

START-UP BULUŞMASI

“WorldFood İstanbul, geliştirdikleri yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojileri ile ezber bozan işler yapan start-up’ları sektör ile buluşturuyor. 5. yılında olan Food Tech Garage programı bu sene Kök Project ve Yeni Çiftçi Platformu iş birliğiyle ziyaretçilere ilham veren bir buluşma noktası sunacak. Gıda üretimi, tarım, tedarik zinciri, enerji ve su yönetiminde akıllı teknolojiler kullanarak verimliliği artıran, doğayı koruyan, iklim eylemlerine katkı sunan çözümleriyle dikkat çeken start-up’lar, fuar boyunca özel tasarlanan Food Tech Garage standında yer alacak.”

TEMATİK STANT ZİYARETLERİ İÇEREN ÖZEL FUAR TURLARI

“Birden çok heyeti ağırlayarak tematik turlar organize eden WorldFood İstanbul, bu yıl protein bazlı beslenme, iklim dostu üretim, tatlı ve fırın ürünleri, marka hikayeleri ve yeni nesil içecekler gibi başlıklarda rehber eşliğinde katılımcılarını fuar koridorlarında keşfe çıkaracak. 2 Eylül Salı Günü ‘Güçlü Tabak: Bol Protein Turu’ olarak geleneksel ve alternatif protein seçenekleri keşfedilecekken, 3 Eylül Çarşamba ‘Mutluluk Isırıkta: Tatlı Turu’ katılımcılara tatlı mirasın modern dokunuşlarla buluşmasına tanıklık ettirecek. 4 Eylül Perşembe ‘Topraktan Rafa: Ekolojik Tatlar Turu’ ile doğallığın peşinden gidenler, doğanın izindeki ürünleri deneyimleme fırsatı bulacak. Fuarın son günü olan 5 Eylül Cuma tarihinde ‘Demle, Canlan, Yudumla: İçecek Turu’ düzenlenecek. Alanında uzman rehberler eşliğinde içerik odaklı anlatımlarla yerinde ürün deneyimi ve tanıtımı sunulacak turlara; Sanki Atölye kurucusu şef ve yemek tasarımcısı Ceyda Artun, Yemek.com’dan ünlü şef ve içerik üreticisi Ferhat Bora ile marka yönetimi uzmanı ve influencer Ömürden Sezgin eşlik edecek.”

Konferans Sahnesi’nde düzenlenecek sektörel oturumlarda konuşma yapacak isimleri tanımak için fuarın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.