Uluslararası Gözlemciler, Filipinler’deki Seçimlerle Endişeli

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERDEN ENDİŞELER

Uluslararası gözlemciler ve sivil toplum kuruluşları, Filipinler’de dün gerçekleştirilen ara seçimlerde teknik arızaların gözlemlendiği iddiaları nedeniyle seçim sürecine dair endişelerini dile getiriyor. İnsan Hakları Politikası Uluslararası Konseyi (ICHRP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Filipinler’deki ara seçimlerin güvenilirliği hakkında ilk bulgularını kamuoyuna sundu.

SEÇMENLERİN MAĞDURİYETİ

Açıklamada, seçmenlerin otomatik oy sayım makinelerindeki arızalar ve yazılım güncellemeleri nedeniyle mağduriyet yaşadığı belirtildi. Makinelerin geçerli oyları birden fazla adaya verilmiş olarak kabul etmesi, bazı oyların geçersiz sayılmasına yol açtı. Aynı zamanda seçim alanındaki gözlemciler, oy satın alma ve seçimle ilişkili şiddet olayları hakkında bazı raporlar sunduklarını kaydetti. IOM yetkilisi Colleen Moore, “Adaylar ve destekçilerine yönelik karalama kampanyaları ile artan şiddet vakalarına tanık olduklarını” söyledi.

SEÇİM KOMİSYONU’NUN AÇIKLAMALARI

Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), kısmi ve resmi olmayan sonuçlar arasında 5 milyon oya kadar farklılık olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Komisyo, söz konusu tutarsızlıkların medya platformlarının resmi verileri işlemesi ve görüntülemesi sırasında yaşadığı zorluklardan kaynaklandığını belirtti. Filipinler’de seçmenler, Senato ile Temsilciler Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve valileri belirlemek amacıyla dün sandık başına gitmişti.