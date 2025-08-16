Uluslararası Horon Festivali Başarıyla Tamamlandı

ULUSLARARASI TRABZON HORON VE MÜZİK FESTİVALİ’NE YOĞUN KATILIM

Trabzon’da gerçekleştirilen “Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali”nin üçüncü gününde, farklı ülkelerden katılımcılar yöresel oyunlarını sergileyerek etkinliklere renk kattı. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’ndaki etkinliklerde, Türkiye’nin yanı sıra Moldova, Meksika ve İran ekipleri, kendi yöresel danslarını sahneye koydu.

ETKİNLİKLERİN DEVAMI AVNİ AKER MİLLET BAHÇESİ’NDE

Horon ve kolbasti gibi geleneksel dansların da yer aldığı etkinlikler, Avni Aker Millet Bahçesi’nde yapılan program ile devam etti. Festivale katılan vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.