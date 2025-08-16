Haberler

Uluslararası Horon Festivali Başarıyla Tamamlandı

ULUSLARARASI TRABZON HORON VE MÜZİK FESTİVALİ’NE YOĞUN KATILIM

Trabzon’da gerçekleştirilen “Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali”nin üçüncü gününde, farklı ülkelerden katılımcılar yöresel oyunlarını sergileyerek etkinliklere renk kattı. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’ndaki etkinliklerde, Türkiye’nin yanı sıra Moldova, Meksika ve İran ekipleri, kendi yöresel danslarını sahneye koydu.

ETKİNLİKLERİN DEVAMI AVNİ AKER MİLLET BAHÇESİ’NDE

Horon ve kolbasti gibi geleneksel dansların da yer aldığı etkinlikler, Avni Aker Millet Bahçesi’nde yapılan program ile devam etti. Festivale katılan vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Üzüm Hasadı Başladı

Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Tarım işçileri, zor hava koşullarında üzümleri toplarken, kurutma işlemlerine de devam ediyor. Üzümler büyük ölçüde dış pazara gönderilecek.
Haberler

Doğankent’te Kamyonet Devrildi, 4 Ölü

Doğankent'te bir kamyonet kazasında sürücü ve üç yolcu yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.