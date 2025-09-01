Uluslararası Hypatia Bilim Festivali 2025

UZUN VADELİ BİR HEDEF

“Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali”, 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da gerçekleşecek. Festival, bilimi toplumla buluşturmayı ve bilgiye erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor. Bu etkinlik, bilim insanları, iletişimciler, sanatçılar, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, hayatın her alanında var olması gerektiği anlayışını benimsiyor. Festival; belgesel gösterimleri, atölyeler, gökyüzü gözlemleri ve müzik etkinlikleriyle katılımcılara kültürel bir şenlik deneyimi sunacak. Çocuklara yönelik düzenlenen programlarla bilimin geleceği olan yeni kuşaklarla buluşması sağlanacak. Katılımcılar yapay zekadan, evrim teorisine, iklim krizinden gazeteciliğin dönüşümüne kadar çeşitli konularda tartışmalar yapabilecek.

ÖNEMLİ PANEL VE KONUŞMACILAR

Festivalin açılış oturumu, “Türkiye’de ve Dünyada Bilim İletişimi: Toplum için Bilim ve Bilim İletişimi” başlığıyla gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Hypatia Bilim Platformu Kurucusu Nurcan Seven’in üstleneceği panele, Prof. Dr. Çiler Dursun, Bilimin Ucunda kurucusu yer bilimci Dr. Ömer Kamacı, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık katılacak. Festival, zengin programı ile Türk Tabipler Birliği’nden çeşitli bilim merkezlerine kadar birçok önemli kurumun katkılarıyla gerçekleştirecek. Atölye ve etkinlik sayısı da 50’nin üzerinde olacak.

BİLİM VE SANAT BULUŞMASI

Festival, bilimin kültür ve sanatla buluştuğu birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Türkiye’de bilimkurgu sinemasına özel bir oturum düzenlenecek ve “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filmi katılımcılara sunulacak. Ayrıca “Eko Eko Eko” belgeseli, yönetmeni ile birlikte izlenebilecek ve “Öz: Kuantumun Öyküsü” adlı belgeselin galası da yapılarak film üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek. Festival Komitesi Başkanı Nurcan Seven, “Bu buluşma, bilimi toplumun ortak dili haline getirmek için önemli bir fırsat” açıklaması yaptı. Ekoloji ve iklim krizine yönelik oturumların festivalin toplumsal yönünü güçlendirdiğine değinen Baha Okar, etkinlik tarihi olan 3 Eylül’de Teos Ormancı Tatil Köyü ve Seferihisar Akarca Kamp alanında festivale başlanacağını belirtti.