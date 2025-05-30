Uluslararası İnci Kefali Festivali Başladı

DÜNYA’DA TEKNE KALTIĞI BİR DOĞA HARİKASI

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç ediyor. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali’, Erciş’te başladı. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen bu göç, inci kefallerinin tatlı suya ihtiyaç duyması sebebiyle önemli bir fenomen haline geliyor. Bu dönem boyunca avlanma yasağı uygulanarak inci kefalleri suyun akışına karşı hareket ederek etkileyici görüntüler oluşturuyor. Balıkların bu yolculuğu, bölgeye gelen binlerce turist için büyük bir çekim merkezi oluyor.

FESTİVALDE BİR ARAYA GELİNİYOR

Göçün tanıtılmasına yönelik düzenlenen festival, ilçeye 10 kilometre mesafedeki İnci Kefali Tabiat Parkı’nda, Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığı organizasyonuyla hayata geçiyor. 3 gün sürecek etkinliklerde, yerel sanatçıların yanı sıra Oğuz Aksaç, Manuş Baba ve Semicenk gibi sanatçılar ücretsiz konserler veriyor. Festivalin, inci kefalinin korunmasına ve tanıtımına katkıda bulunması bekleniyor.

Festivale katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, inci kefalinin yalnızca Van Gölü’nde bulunan endemik bir tür olduğunu vurguladı. “Bu göç olayı, azmin, sabrın ve hayatta kalma mücadelesinin en güzel örneklerinden biridir” diyen Karaloğlu, inci kefalinin bu yüce göçünün görsel olarak da büyük bir şölen sunduğunu ifade etti. Ayrıca, “Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir” şeklinde konuştu.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Festival kapsamında görüşlerini ifade eden yerel halktan Yunus Göral, etkinliğe gösterilen ilginin gitgide arttığını belirtti. “Geçmişle kıyasladığımızda burası inanılmaz bir ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl festivalin yapıldığı bu alana çok sayıda ziyaretçi geliyor. Balıkların muhteşem yolculuklarını izlemek için herkesi balık bendine davet ediyorum” diye dile getirdi.