Uluslararası İnternet Gözlem Ağı, Erişim Kısıtlaması Duyurdu

ULUSLARARASI İNTERNET GÖZLEMCİSİNDEN AÇIKLAMA

Uluslararası internet gözlem ağı Netblocks, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’de WhatsApp da dahil olmak üzere birçok sosyal medya ve çevrimiçi servisin farklı ağlarda kısıtlı erişim altında olduğunu bildirdi. Kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığı verilere göre, sosyal medya platformlarına erişim sorunları pazar günü TSİ 23.45 itibarıyla başlamış. İlk aşamada bant genişliği kısıtlaması ile uygulanan bu müdahale, çeşitli platformlarda erişim zorluklarına neden oldu. Downdetector verileri, bant daraltmasının ülke genelinde uygulanmadığını gösteriyor. Elde edilen bilgiler, kısıtlamanın özellikle İstanbul’da yoğunlaştığını ve kullanıcıların bu şehirde belirgin erişim problemleri yaşadığını ortaya koyuyor.

KISITLAMALARIN ETKİSİ

12 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı devam ediyor. Kısıtlamaları aşarak giriş yapabilen kullanıcılar, bu durumun yalnızca günlük iletişimi değil, iş süreçlerini de olumsuz etkilediğini vurguluyor. Sosyal ağlar sadece “eğlence” için değil, aynı zamanda profesyonel amaçlarla da kullanılmakta. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ya da sosyal medya platformlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde bu platformlara dair herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. BTK tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.