Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Açıldı

ULUSLARARASI İSLAM SANATLARI FUARI ZİYARETE AÇILDI

Yıldız Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisi, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen fuar, Ankara’daki ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını açtı. İslam sanatlarını dünya genelinde tanıtmayı ve kültürel ile estetik değerleri vurgulamayı hedefleyen fuarda, Yıldız Holding, İslam Eserleri Koleksiyonu’ndan nadide hüsn-i hat eserlerini sergiliyor.

YILDIZ HOLDİNG’DEN SANAT DESTEKLEME AÇIKLAMASI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, fuarın İslam sanatlarının tanıtımında önemli bir gelenek başlatacağını belirtti. “Yıldız Holding’de köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, ekonomik değer üretmek kadar kültürel mirasımıza sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız ve sanatı toplumla buluşturma gayemizle desteklediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’yle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce farklı illerde binlerce sanatseverle buluşturduğumuz Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide eserleri önümüzdeki dönemde de farklı illerimizde sergilemeye ve mutluluğu sanat yoluyla çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Gönceoğlu, sergide 24 hattata ait 41 eserin yer aldığını belirterek, “Ankaralı sanatseverlerle de oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergimizde 24 hattata ait 41 eser, geçmişten günümüze kronolojik bir sırayla sunuluyor. Hattat Hafız Osman Efendi, Sultan İkinci Mahmut, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Hamit Aytaç gibi büyük üstadların eserleri bu özel seçkide yer alıyor. Çağımızın kıymetli hattatları Ali Toy, Mehmed Özçay ve Ferhat Kurlu’nun eserlerini de görebilirsiniz. İlgi duyan herkesi bu güzel eserleri görmeye davet ediyoruz” dedi.

GELENEKSEL İSLAM SANATI YENİDEN HAYAT BULUYOR

‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisi, Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fuar süresince İslam sanatı alanında ulusal ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaşacak ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Ayrıca, yapay zeka destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.