Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Açıldı

ULUSLARARASI İSLAM SANATLARI FUARI ZİYARETE AÇILDI

Yıldız Holding’in katkılarıyla düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ilk defa hayata geçirilen bu fuar, İslam sanatlarının tanıtımını amaçlıyor. Yıldız Holding, etkinlikte İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

YILDIZ HOLDİNG’İN SANATTAKİ ROLÜ

Fuarın İslam sanatlarını dünyaya tanıtma geleneğine katkıda bulunacağını ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Yıldız Holding’de köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, ekonomik değer üretmek kadar kültürel mirasımıza sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız ve sanatı toplumla buluşturma gayemizle desteklediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’yle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde belirtti. Tütüncü, yıllar içinde birçok şehirde sanatseverlerle bir araya getirdikleri koleksiyonu sergilemeye devam edeceklerini aktardı.

HATTATLARIN EŞSİZ ESERLERİ

Sergide, 24 hattata ait toplam 41 eseri kronolojik bir sırayla sunan Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Gönceoğlu, “Ankaralı sanatseverlerle de oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hattat Hafız Osman Efendi, Sultan İkinci Mahmut, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Hamit Aytaç gibi üstatların eserleri yer alıyor. Ayrıca, günümüzün ustaları Ali Toy, Mehmed Özçay ve Ferhat Kurlu’nun da eserlerini sergiliyoruz.” diyerek davetini yineledi.

GELENEKSEL İSLAM SANATINI TANITMA HEDEFİ

“Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Yıldız Holding’in sanat koleksiyonuyla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Daha önce Bursa, Konya, Edirne, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverliklerin beğenisine sunulan bu fuar, İslam sanatıyla ilgilenen uzmanların fikirlerini paylaşacağı ve atölyelerin düzenleneceği bir ortam yaratacak. Ayrıca, yapay zeka destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamındaki ziyaretçilere sunulacak.