Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu Tamamlandı

ULUSLARARASI İSTANBUL BİSİKLET TURU’NUN SON ETABI TAMAMLANDI

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu’nun 4. ve son etabı, Fatih-Fatih parkuruyla sonuçlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano’nun katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu mücadele etti. Organizasyonu Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun, TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, TBF Asbaşkanı Metin Cengiz, TBF Üyesi Sami Ağaoğlu gibi önemli isimler takip etti. Tour Of İstanbul’un son günü, 94,3 kilometrelik Fatih-Fatih etabı ile sona erdi. Fatih Belediyesi önünden start alan sporcular, parkur boyunca kıyı şeridi ve tarihi yarımadayı kapsayan bir performans sergiledi. Organizasyon, İstanbul’un tarihi yarımadasında bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu. Zafer, Lotto Takımı’ndan Steffen de Schuyteneer’in oldu.

REKABETİN HEYECANI VE PODİUMUN BELİRLENMESİ

Tour Of İstanbul’un 4. ve son etabında Lotto Takımı’ndan Steffen de Schuyteneer, 2 saat 1 dakika 19 saniyelik derece ile tamamladı. Podyumun diğer basamakları ise dünkü yarışla aynı kaldı. TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere ikinci, Tarteletto–Isorex’ten Timothy Dupont ise üçüncü sırayı aldı. Konya Büyükşehir Belediye spor adına yarışan Ramazan Yılmaz, etabı ilk 10’da tamamladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu’nun son etabının ardından formalar, düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Elde ettiği başarılı sonuçlarla turuncu (Genel klasman) ve beyaz (En iyi genç sporcu) formaları koruyan Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits, genel klasman ve en iyi genç sporcu liderliğini devam ettirdi. TotalEnergies’ten Emilien Jeanniere, mavi formanın (En iyi sprinter) sahibi olurken, Tarteletto–Isorex’ten Robbe Claeys yeşil formayı (En iyi tırmanışçı) korudu.

BAŞKAN TURAN’DAN ORGANİZASYONA YAKIŞAN BİR AÇIKLAMA

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, organizasyonun ardından açıklamalarda bulunarak etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Turan, “Bu yıl Tour of İstanbul’un üçüncüsü düzenlendi. Büyük bir organizasyon. Yaklaşık 100 yarışmacı, 94,3 kilometrelik parkurda Fatih’in içerisinde turu tamamladı. Bin 500’e yakın insan, bu turda görev aldı. Fatih, bu organizasyon için müstesna bir yer. Bisiklet yarışları şehirlerin tanıtımı için önemli fırsatlar sunuyor. Böyle önemli bir etkinlikte paydaş olduğumuz için çok mutluyum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. En büyük sevincimiz de böyle büyük bir yarışın kazasız kedersiz bitmesi.” şeklinde konuştu.

MÜFTÜOĞLU’NDAN BAŞARI MESAJI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışı başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Müftüoğlu, “Organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. İlk günü Beykoz ormanlarında, Türkiye’deki kapalı tek yol parkurunda yaptık. Dünkü etap da yağmura rağmen iyi geçti. Çok güzel bir tur oldu. Tour of İstanbul’un üçüncüsü bitti. Sporcular ve takımlar burada çok mutlu. İstanbul’un tanıtımı açısından önemli bir etkinlik oldu.” ifadelerini verdi.