Uluslararası İstanbul Opera Festivali Başladı

FESTİVALİN AÇILIŞI

Bu yıl 16.’sı gerçekleşen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gala Konseri ile start aldı. Açılış konuşmasını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk yaptı ve konser izleyicilerden büyük ilgi gördü.

LEGEND KONSERİ VE SANATÇILAR

Leyla Gencer anısına gerçekleştirilen Gala Konseri’nde, La Scala Akademisi’nde eğitim almış Türk ve yabancı sanatçılar sahneye çıktı. Efsanevi besteciler Verdi, Donizetti, Mascagni, Rossini, Bellini ve Puccini’nin başyapıtları, usta sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buldu. La Forza Del Destino, Anna Bolena, Rigoletto, Macbeth, Cavalleria Rusticana, Il Barbiere di Siviglia, Otello, I Puritani, Norma, Manon Lescaut gibi efsaneleşmiş operalardan seçilen aryalar, İDOB orkestrası eşliğinde seslendirildi.

ORKESTRA PERFORMANSI

Sahnedeki performans, ünlü Bulgar Orkestra Şefi Nayden Todorov’un yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasıyla desteklendi. Solist sanatçılar soprano Nazlı Deniz Süren ve Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan, bu unutulmaz gecede izleyicilere müzikal bir şölen sundu. Ayrıca, 10. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi Çin’den Li Huanhong ve 23. Uluslararası Ottavio Ziino Opera Yarışması birincisi Güney Koreli bariton Sung – Hwan Damien Park da unutulmaz anlara imza attı.