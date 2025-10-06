Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği Yapıldı

ŞENLİKLERİN BAŞLANGICI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği düzenlendi. Etkinlikler, Kazdağı Milli Parkı’nda başladı ve Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinatörlüğünde Kazdağı Bal Ormanı’nda devam etti. Şenlikte, vatandaşların yoğun ilgisiyle Bal Yeme Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 66 yaşındaki Hasan Girgin, 2 dakikada 1 kilogram balı yiyerek ödül kazandı.

REGİONAL BALIN BAŞARISI

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, şenlikte yaptığı açıklamada, bölge balının uluslararası başarılarına dikkat çekti. Kazdağları Siyah Balı’nın, Amerika’da düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’nda üst üste 8 yıl dünya birincisi seçildiğini aktaran Deveci, “Ayrıca, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde yapılan analizlerle, Kazdağları Siyah Balı’nın Türkiye ve dünyanın en kaliteli ballarından dört kat daha yüksek değere sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.” dedi.