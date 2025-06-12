Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ BAŞLADI

Tekirdağ’da bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Süleymanpaşa ilçesinin Naip Mahallesi’nde renkli görüntülerle başladı. Her yıl haziran ayında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, bu yıl 59. kez kapılarını açıyor. Festivalin açılışında halk oyunları gösterileri gerçekleşti ve etkinliğe; Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta bölge özgü kiraz çeşitleri sergilendi. En güzel kiraz yarışmasında ise Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

FESTİVALİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Festivalin açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, organizasyonun Tekirdağ’ın tanıtımında büyük bir rol oynadığını ifade etti. Nallar, “3 gün süren cümbüş yıl 1964’ü gösterdiğinde kiraz festivali haline dönmüş ve Türkiye’nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen bir organizasyon haline gelmiştir. Tekirdağ’ın tanıtımında büyük rol oynayan, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Kiraz Festivali, yarım asrı aşan tarihi ile ülkemizin en uzun süre devam eden etkinliklerinin başında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE FESTİVAL ATEŞİ

Naip Mahallesi’ndeki açılış etkinliklerinin ardından, Süleymanpaşa ilçe merkezinde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bu yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Animasyon ekipleri, halk oyunları grupları ve çeşitli çizgi film karakterleri kortejde yer aldı. Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte, metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi ve burada festivalin geleneksel ateşi yakıldı. Renkli görüntülerle başlayan festival, üç gün boyunca konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.