Uluslararası Kızılhaç, Gazze’deki Durum İçin Uyarı Yaptı

ULUSLARARASI KIZILHAÇ UYARIYOR

Uluslararası Kızılhaç örgütü, İsrail’in Gazze şehrinde büyük bir kara harekatı düzenlemek için hazırlık yaptığını belirtirken, mevcut koşulların kitlesel tahliyeye uygun olmadığını vurguladı. Örgüt, Gazze’de yaşayan halkın kitlesel bir tahliye ile şehirden çıkmasının imkansız olduğunu ifade ederek, “Sivil altyapının ağır tahribatı, gıda, su, barınma imkanları ve tıbbi bakımın yetersiz olduğu bir alanda, Gazze’nin hiçbir noktası bu tür bir tahliye ile başa çıkamaz” açıklamasını yaptı.

İNSANLARIN DURUMU AĞIR

Açıklamada, mevcut koşullar dikkate alındığında, İsrail’in planladığı tahliye operasyonunun asla güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Sivil halkın aylardır devam eden çatışmalar sebebiyle travma yaşadığı ve geleceği belirsizlik içinde geçirdiği aktarıldı. Örgüt, “İnsanlar, tahliye olamayacak kadar aç ve hasta” dedi. Ayrıca, “Birçok insan aç, hasta, bedensel engelli ya da yaralı olduğu için olası tahliye talimatına uymayacak” şeklinde bir uyarı yapıldı.

ATEŞKES GEREKEN BİR KONU

Uluslararası Kızılhaç, ateşkes anlaşması imzalanmadan geçen her anın insan hayatına mal olduğunu dile getirirken, insani yardımların ihtiyaçları karşılayacak şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğini belirtti. Örgüt, “Çatışmayı devam ettiren her aşama, daha fazla ölüm, yıkım ve sürgünle sonuçlanacak” diyerek, Hamas’a da kalan tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı kentin ele geçirilmesi için verdiği talimat doğrultusunda hazırlıklarını devam ettiriyor. Ordu, bölgede yaşayan sivilleri Gazze Şeridi’nin güneyine yönlendirme planlarını da sürdürmekte. Ancak yardım kuruluşları, bu bölgedeki koşulların zaten felaket boyutunda olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.