Uluslararası Kriz Grubu, Avrupalı Liderlerin İsrail’e Karşı Sesini Yükseltmeye Başladığını Belirtti

ULUSLARARASI KRİZ GRUBU’NDAN AÇIKLAMA

Uluslararası Kriz Grubu, Avrupalı liderlerin Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı sesini yükseltmeye başladığını belirtse de bu çabaların yeterli olmadığını ifade ediyor. Yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv’e silah sevkiyatının durdurulması gerektiği, yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar gibi acil tedbirlerin uygulanması gerektiği dile getiriliyor. İsrail’in mart ayında ateşkesi bozmasının ardından, Gazze’deki 2,2 milyon insanın açlık eşiğine geldiğinin ve bu insanların silah zoruyla var olan kalabalık Gazze Şeridi’nin beşte birine sıkıştırıldığının altı çiziliyor. Avrupa Birliği (AB) ve Avrupalı liderlerin, bu duruma karşı seslerini yükseltmeye başladığı belirtiliyor. Ancak, açıklamada “Ancak Avrupa’nın sözleri hayal kırıklığını göstermeye yardımcı olsa da eylemle eşleşmeli.” deniyor. AB ve İngiltere’nin, İsrail’in saldırılarını durdurması için ekonomik ve diplomatik yollarla mesaj iletmesi gerektiği ifade ediliyor.

YAPTIRIM ÇAĞRILARI

Açıklamada, İsrail’e silah satışının yasaklanması, ticaret avantajlarının sınırlandırılması ve Filistin topraklarını işgal eden yetkililere yaptırım uygulanması gerektiğinin altı çiziliyor. Ayrıca, Macaristan, Polonya ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uymayacaklarını bildirdiği belirtiliyor. Ancak, bu tür emirlere uymanın gerekliliğine dikkat çekiliyor. AB ülkelerinin 23 Haziran’da İsrail ile Ortaklık Anlaşması’nı askıya alıp almama noktasında görüşmeyi planladığı vurgulanıyor. “Macaristan ve Çekya gibi ülkelerin muhalefeti göz önüne alındığında, oy birliği gerektiren anlaşmanın tamamen askıya alınması pek olası görünmüyor. Ancak nitelikli çoğunluk, İsrail’in ticaret ayrıcalıklarının askıya alınmasına izin verebilir.” ifadesi kullanılıyor.

İRAN’IN ETKİSİ VE KRİZİN SEBEBİ

Açıklamada, AB’nin “İsrail üzerinde ABD kadar etkisi olmadığı” fakat Birliğin, Tel Aviv’e “karmaşık anlaşmalar ağıyla bağlı olduğu ve bu ülkenin küresel mal ticaretinin üçte birini oluşturduğu” belirtiliyor. Avrupalı liderlerin, “Gazze’de yapılanların savunulamaz olduğu” açıklaması gerektiğinin ve “kuşatma ve bombardıman devam ederse başka adımlar atmakla tehdit etmeleri” gerektiğinin altı çiziliyor. “Orta Doğu’nun büyük bir kısmının bölgedeki savaşlara yeni bir sayfa açmak istediği bir dönemde Netanyahu, İsrail’i yıkıma sürüklüyor. Yalnızca kelimeler onu durduramaz.” ifadeleri dikkat çekiyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DEVAM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta uygulamaya giren ateşkesin ardından 18 Mart’ta saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılardan bu yana çoğu kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybederken, 12 bin 860 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda ise ölen Filistinli sayısı 54 bin 510’a, yaralı sayısı ise 124 bin 901’e ulaşmış durumda. İsrail ordusu, Gazze’yi kalıcı işgale yönelik saldırı planını uygulamaya koymuş durumda. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek, Filistinlileri de Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürecek. İsrail burada, Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlamayı planlıyor. Ayrıca, İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yok etmeyi ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi hedefliyor.