Uluslararası Kukla ve Karagöz Festivali Başladı

FESTİVALİN AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali başladı. Açılış, Ankara Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya’nın yanı sıra yazar ve yönetmen Ezel Akay ile sanatseverler katıldı. Bu yıl, “Hadi Poyrazoğlu Onur Ödülü” yazar Nail Tan ve yönetmen Ezel Akay’a verildi.

FESTİVALİN PROGRAMI VE ETKİNLİKLERİ

Festival, 21-25 Nisan tarihleri arasında Ankara’da, ardından 26 Nisan’da İstanbul’da, 28-30 Nisan’da Azerbaycan’da, 2-5 Mayıs’ta Özbekistan’da ve son olarak 9-12 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ta devam edecek. Geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında; yerli ve yabancı kukla ile Karagöz oyunlarının yanı sıra Türk Hava Kurumu ile birlikte Maket Uçak Yapım Atölyesi ve Yaşayan İnsan Hazinesi Ali Akbey rehberliğinde Ahşap Karagöz Yapım Atölyesi gibi çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Festivalde, Azerbaycan Bakü Devlet Kukla Tiyatrosu, Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu ve Kıbrıs Devlet Kukla Sanatçısı İzel Seylani ile Türkiye’nin önde gelen kukla ve karagöz sanatçılarının gösterileri de yer alacak.

FESTİVALİN AMACI VE ANLAMINI VURGULUYOR

Hadi Poyrazoğlu’nun torunu ve aynı festivalin proje koordinatörü olan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Şafak Poyrazoğlu, dedesi Hadi Poyrazoğlu’nun adını yaşatmak adına bu festivalin ilk kez 2022 yılında gerçekleştirildiğini belirtti. Festivalin bu yıl çok daha renkli olduğunu ifade eden Poyrazoğlu şu sözleri aktardı: “11 tane farklı sanatçının kukla ve karagöz oyunları var. Özbekistan Devleti Kukla Tiyatro Sanatçıları var. Bunun dışında bir adet Geçmişten Günümüzde Karagöz Söyleşiniz var. Mustafa Mutlu hocamızla beraber Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz bir panelimiz var. Yaşayan İnsan Hazinemiz Ali Akbey var ki, burada çocuklara ahşaptan karagözler yaptıracak.”

HADI POYRAZOĞLU’NUN SANATI VE MİRASİ

Şafak Poyrazoğlu, dedesi Hadi Poyrazoğlu’nun tüm Türkiye’yi dolaşarak kukla ve karagöz gösterileri yaptığını sözlerine ekleyerek, “Dedem, 1934 yılında Atatürk’ün huzurunda kukla gösterisi yapmış, 1935’te İsmet İnönü’nün köşkünde Erdal ve Ömer İnönü’nün sünnet töreninde gösteriler yapmış, hayatını bu sanata adamış bir sanatçıydı. Biz de bu değerli sanatçımızın isminin daha çok tanınması ve unutulmaması için böyle bir festival gerçekleştirdik” dedi.