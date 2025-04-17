Uluslararası Mahkeme Süreyi Uzattı

İSRAİL’İN SAVUNMA DİLEKÇESİ İÇİN SÜRE UZATILDI

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze’de soykırım yaptığı iddiasıyla Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davada, İsrail’in savunma dilekçesini sunma süresini uzattı. UAD’dan yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail’in önceki 28 Temmuz 2025 olarak belirlenen cevap verme süresi, bu ülkenin talebi doğrultusunda 12 Ocak 2026’ya kadar uzatıldı.

SAVUNMA DİLEKÇESİ GEREKEN TARİHE SUNULMALI

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’nın süre uzatımını onayladığı ve İsrail’in 12 Ocak 2026 tarihine kadar Gazze’deki soykırımla ilgili savunma dilekçesini Divan’a sunma zorunluluğunun bulunduğu belirtildi.