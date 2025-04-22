Uluslararası Manisa Festivali Başladı

FESTİVALİN KORTEJİ COŞKUYLA BAŞLADI

Bu yıl 485. kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin ilk akşamında, “Hoş Geldin Mesir” adıyla düzenlenen kortej büyük bir coşkuyla yapıldı. Hakkı İplikçi Parkı önünden yola çıkan korteje, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ve Manisalı vatandaşlar katıldı.

Sıla MANİSALILARLA BULUŞTU

Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede, ünlü sanatçı Sıla, Manisalılarla bir araya geldi. Konserde alanı dolduran vatandaşlar, Sıla’nın seslendirdiği sevilen şarkılara zaman zaman eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konserde sahneye çıkarak dinleyicilere hitaben, “Bugün 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı.” dedi.