Uluslararası Manisa Mesir Festivali Başladı

ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ’NE YOĞUN İLGİ

Bu yıl 485. kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin ilk akşamında “Hoş Geldin Mesir” korteji düzenlendi ve şarkıcı Sıla sahne aldı. Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayarak gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban gibi isimlerin yanı sıra çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ve Manisalılar katıldı.

SILA’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede popüler sanatçı Sıla, Manisalılarla buluştu. Alandaki seyirciler, sanatçının sevilen şarkılarına sıklıkla eşlik etti. Sıla’nın performansı, festivale katılanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Konsere katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sahneye çıkarak, “Bugün 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı” şeklinde konuştu.