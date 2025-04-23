Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı

FESTİVALİN AÇILIŞ KORTEJİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 485. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin ilk akşamında “Hoş Geldin Mesir” adlı kortej etkinliği yapıldı. Kortej yürüyüşü, Hakkı İplikçi Parkı önünden başladı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ile birçok Manisalı katıldı.

SILA, MANİSALILARLA BULUŞTU

Kortejin ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahneye şarkıcı Sıla çıkarak manisalılarla bir araya geldi. Alandaki dinleyiciler, sevilen şarkılarına zaman zaman eşlik etti. Konser esnasında sahneye çıkarak dinleyicilere seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bugün 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı” şeklinde açıklama yaptı.