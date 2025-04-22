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Uluslararası Meriç Yarışları, 25-27 Nisan’da

ULUSLARARASI MERİÇ KÜREK YARIŞLARI

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 25-27 Nisan tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilecek. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri’nde 2000 metrelik parkurda düzenlenecek bu organizasyonda, 20’den fazla kulüp ve 300’den fazla sporcu kürek çekecek.

SPORCULARIN MÜCADELESİ VE KATEGORİLER

Yarışmalarda, Azerbaycan takımının da yer alacağı duyuruldu. Katılımcılar, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki kadın ve erkek kürekçilerden oluşacak. Bu yarışmalar, genç sporcuların yeteneklerini sergileyeceği önemli bir etkinlik olacak.

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