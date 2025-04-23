Uluslararası Mesir Festivali’nde Kortej Yapıldı

FESTİVAL İLE COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Bu yıl 485. kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin ilk akşamında “Hoş Geldin Mesir” korteji yapıldı ve bu etkinlikte şarkıcı Sıla sahne aldı. Etkinlik, Hakkı İplikçi Parkı önünden hareket eden kortej yürüyüşüyle başladı. Bu yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ve Manisalılar katıldı.

SAHNEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kortejin ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede Sıla, Manisalı hayranlarıyla buluştu. Vatandaşlar, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederek coşkularını gösterdi. Konser sırasında sahneye çıkarak katılımcılara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bugün 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı” dedi.