Uluslararası Muğla Korolar Şenliği Başladı

MUĞLA KOROLAR ŞENLİĞİ BAŞLADI

Muğla’nın zengin kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmak amacıyla organize edilen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği, düzenlemeye başladı. Muğla Valiliği’nin öncülüğünde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen şenliğin açılışı, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, 2023 yılında başlatılan bu organizasyonun hızlı bir büyüme gösterdiğini aktardı.

ŞENLİĞİN ÖNEMİ

Bu yıl 70 koro ve 2 bin 415 koristin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nin sadece bir sanatsal etkinlik olmadığını belirten Akbıyık, etkinliğin Muğla’nın turizm potansiyeline, ekonomik canlılığına ve kültürel tanınırlığına katkı sunacağını ifade etti. Şenliğin yalnızca bir müzik buluşması değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve kültürel etkileşimin güçlü bir ifadesi olduğunu dile getiren Akbıyık, “Muğla’nın sesini, melodisini ve misafirperverliğini dünyaya duyurduğumuz bu özel şenlikte, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi temennisindeyim.” dedi.

ETKİNLİKLER VE PERFORMANS

Konuşmanın ardından, Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk, Muğla BİLSEM müzik öğretmenleri Buğra Soğukpınar ve Derya Yaman’a, düzenleme kurulu üyelerine plaket verdi. Şef Elif Ceyda Sert’in yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın müzik dinletisinin ardından, Muğla BİLSEM Çocuk Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, şenliğin ilk konserini verdi. Sonrasında, Şef Valentina Gurgiva yönetimindeki Çernomorski Zuvutsi Korosu, Bulgar ve Türk eserlerini seslendirdi. Koroların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi de bir gösteri sundu. Şenlik, 11 Mayıs’ta sona erecek.