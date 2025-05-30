Uluslararası Müzakerelerde İlerleme Sağlanabilir

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere dair önemli değerlendirmeler yaptı. Fidan, İstanbul’da yeniden başlayan görüşmelerin önemine vurgu yaparak, “Bizim inancımız şu, müzakere masasında kalındığı sürece, muhakkak bir ilerleme görülebilir.” şeklinde konuştu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bulundu. Ayrıca, gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edileceğini ve Ukraynalı yetkililerle görüşeceğini belirtti. Kiev’deki ziyareti sırasında “Bugün yine Kiev’deyiz. İnşallah daha güzel günlerde de burada olmanın ümidiyle, duasıyla bu ziyareti yapıyorum.” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU VE BARIŞ MÜZAKERELERİ

Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaptığı ziyarete de değinerek, gözlemlerini Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile paylaştığını ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun çaba içinde olduğunun altını çizerek, bu çabanın uluslararası aktörlerle iletişim kurarak belli mesafeleri almalarına yardımcı olduğunu dile getirdi. Ayrıca İstanbul’daki barış müzakerelerinin diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut eklediğini belirterek, “Farklı görüşleri ve imkanları olan aktörlerin devreye girmesiyle taraflar arasındaki uzlaşma zemininin güçleneceğine inanıyoruz.” dedi.

UKRAYNA’NIN EGEMENLİĞİNE DESTEK

Fidan, Rusya tarafının 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını hatırlatarak, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bağımsızlığına ve egemenliğine olan desteğimiz tamdır.” ifadesini kullandı. Müzakerelerin yerinden bağımsız olarak savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sona ermesine odaklandıklarını belirtti. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararlarının, bir sonraki turun yapılmasını mümkün kılacağını düşündüklerini vurguladı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE VURGU

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile ikili gündemi değerlendirirken, Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden imarına katkı sunma amacını da dile getirdi. Savaş öncesi ekonomik ilişkilere sahip olduklarının ve Türk firmalarının Ukrayna ekonomisine katkı sunma çalışmaları yaptıklarını belirtti. Ayrıca savunma sanayii ve enerji güvenliği alanlarında ortak projeler yürütme arayışında olduklarını ifade etti. Kırım Tatar Türklerine de atıfta bulunarak, “Türkiye, Kırım Tatarlarını her daim destekleyecektir.” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ÇABALAR

Fidan, Türkiye’nin son 20 yılda Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar’daki çatışmaların çözümünde aktif rol oynadığına dikkat çekti. “İstanbul’da yeniden başlayan görüşmeler gerçekten fevkalade önemli. Bizim inancımız şu, müzakere masasında kalındığı sürece, muhakkak bir ilerleme görülebilir.” ifadesiyle sürecin önemini vurguladı. Ukrayna’daki savaş bağlamında Avrupa güvenliği konularının daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

NATO İLE İLİŞKİLER

Fidan, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin İttifak içerisinde tartışma konusu olduğunu paylaşarak, özellikle savaşın devam etmesi sebebiyle ülkelerin farklı pozisyonlar aldığını belirtti. NATO içinde görüşmelerin devam edeceğini ifade ederek, “Burada Avrupa’nın, Amerika’nın, Türkiye’nin pozisyonu; üç tane pozisyonun bir şekilde bir yerde buluşması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Bakan Fidan, Rusya’daki görüşmeleri sırasında bu konuları gündeme almadığını da vurguladı.

Bakan Fidan, görüşme öncesinde Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Anma Duvarı’na çiçek bırakmayı da unutmamıştı.