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Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali Başlıyor
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Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali Başlıyor

ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ’NDE SANATÇILAR BELLİ OLDU

Sivrihisar ilçesinde 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl adından yeniden söz ettirecek olan festivalde hazırlıklar devam ediyor ve sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

MUHTEŞEM SANATÇILAR SAHNEDE BULUŞUYOR

Festival kapsamında 11 Temmuz Cuma günü, Eskişehir’in tanınmış sanatçısı Mithat Körler sahne alacak ve ardından popüler isimlerden Melek Mosso performans sergileyecek. 12 Temmuz Cumartesi günü ise Ankaralı İbocan ile Semicenk etkinlikte sevenleriyle bir araya gelecek. Festivalin kapanış günü olan 13 Temmuz Pazar’da ise Veli Erdem Karakülah ile Selda Bağcan sahneye çıkacak.

UNUTULMAZ ANLAR VE ULAŞIM İMKANLARI

Birbirinden değerli sanatçıların katılım göstereceği Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl da katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Festival günlerinde Eskişehir’den festival alanına otobüs seferlerinin düzenleneceği duyuruldu.

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