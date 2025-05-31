ULUSLARARASI Öğrenciler Tarihi Mekanları Ziyaret Etti

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bünyesindeki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde uluslararası öğrencilere yönelik bir gezi düzenledi. Bu etkinlik kapsamında Bilecik ve Söğüt’teki tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi.

ETKİNLİKTE FARKLI ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER YER ALDI

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Kazakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Mısır, Yemen, Filistin, İran, Fas ve Ürdün’den gelen öğrenciler katıldı. Etkinlik, Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi’nin gezilmesiyle başladı. Sonrasında öğrenciler, Söğüt Hamidiye Camii ve Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescid) hakkında bilgi aldı.

TARİHİ ATMOSFERİ YERİNDE DENEDİLER

Gezi, Ertuğrul Gazi Türbesi ve çevresinin ziyaret edilmesi ile sona erdi. Öğrenciler, bölgenin tarihi atmosferini yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek etkileşimde bulunduğu bu etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrenciler, Bilecik’in zengin tarihi dokusunu tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.