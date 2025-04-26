Uluslararası Sağlık Turizmi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek olan tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların Health Türkiye portalı ile entegre çalışmalarını öngörüyor. Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler, bu portal üzerinden takip edilebilecekken, hastalar aldıkları hizmetleri de portal aracılığıyla görüntüleyebilecek.

SIGORTA ZORUNLULUĞU VE DESTEK HİZMETLERİ

Sağlık tesislerinde, sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu hale getiriliyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), sağlık turizmi alanında faaliyet belirleyen sağlık tesisleri ile aracı kuruluşları uluslararası platformlarda destekleme görevi üstlenecek. Sağlık turisti hizmeti alan her birey için bir sorumlu personel atanacak ve sunulan hizmetlerin takibi yapılacak.

UZAKTAN HİZMETLER VE AKREDİTASYON

Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda hizmetlerin takibi, USHAŞ tarafından gerçekleştirilecek. Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilme kapasitesine sahip olacak ve bu hizmetleri Health Türkiye portalında ilan edecek. Ayrıca, sağlık tesislerinin, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan akreditasyon ve sertifikalara sahip olmaları gerekecek. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Health Türkiye Performans Kriterleri’ne bağlı olarak geçerli olacak ve bu belge devredilemeyecek.

MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMELERİ

Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ile memnuniyet anketleri doğrultusunda değerlendirilecek. Ayrıca, sağlık tesisleri, yabancı dil seçenekleri olan internet siteleri oluşturacak. Uluslararası sağlık turizmi biriminde görevli personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirmesi şart olacak. Aracı kuruluşlar, 7 gün 24 saat esasına uygun olarak ve en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunabilecek. Sağlık Turizmi Yetki Belgeli tesisler ve aracı kuruluşlar, Yönetmelik hükümlerine 6 ay içerisinde uyum sağlayacak. Komplikasyon sigortası 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalar ise 2026 sonuna kadar alınabilecek.