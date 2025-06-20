Uluslararası Sanatçılar Sanatla Buluşacak

ULUSLARARASI SANATÇILAR GAZİMAĞUSA’DA BİR ARAYA GELİYOR

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da uluslararası sanatçılar, yerel yetenekler ve farklı disiplinlerden özel performanslarla Gazimağusa’nın tarihi alanları sanat hareketliliğiyle buluşturacak. Zengin içerikler; müzikten tiyatroya, dans performanslarından çocuk etkinliklerine kadar uzanarak, 25. yıl coşkusunu doruk noktasına ulaştıracak.

DÜNYA STARLARI VE TÜRK SANATÇILARINI AĞIRLAYACAK

Son 25 yıl içinde etkinlik, Natalie Cole, Jose Feliciano, Lara Fabian, Randy Crawford, Goran Bregovic gibi dünya çapında ünlü isimlerin yanı sıra, Türk sanatçılar Nilüfer, Candan Erçetin, Sertab Erener ve Zülfü Livaneli gibi önemli isimleri de seyirciyle buluşturdu. Ayrıca, Yıldız Kenter, Ferhan Şensoy ve Genco Erkal gibi efsanevi oyuncuların sahne aldığı bu festival, Bolşoy Balesi ve Anadolu Ateşi gibi ünlü dans gruplarını da sanatseverlerle buluşturdu.

TARİHİ MEKÂNLARDA SANATLA BULUŞACAK

Festivalin açılışı ve kapanışı süresince tüm etkinlikler tarihî dokunun eşlik ettiği büyüleyici bir atmosferde gerçekleşecek. Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro gibi mekanlar sanatın sesiyle yankılanacak. Açılış konseri ücretsiz olarak düzenlenecek. Diğer etkinlikler için bilet ücreti 300 TL olarak belirlendi ve biletler Gazimağusa Belediyesi gişeleri ile belirli online platformlardan satın alınabilir.

ETKİLEYİCİ PERFORMANSLAR VE KONSERLER

25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin önemli etkinliklerinden biri, 30 Haziran’da Prague Cello Quartet’in Othello Kalesi’nde vereceği konser olacak. Eserleri modern düzenlemelerle sunan grup, dinleyicilerine klasik müzikten pop müziğine uzanan bir yolculuk yaşatacak. Bunun yanı sıra, İrlanda’nın dans ve müziğini sahneye taşıyan Celtic Legends, 1 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da unutulmaz bir gösteri sunacak.

Ankara doğumlu sanatçı Serenad Bağcan, 3 Temmuz’da Othello Kalesi’nde sahne alacak. Bağcan, Türk ve klasik müziği birleştiren özel bir repertuvar sunacak. 4 Temmuz’da Magnetic Faces Trio, Kıbrıs’ın kültürel zenginliğini müzikle harmanlayarak izleyicileri etkileyecek.

MEHMET ALİ SANLIKOL VE DİĞER SANATÇILAR

Mehmet Ali Sanlıkol, 7 Temmuz’da Othello Kalesi’nde performans gösterecek. Caz ve geleneksel müziği bir arada sunacak olan grup, festival izleyicilerine büyüleyici bir deneyim yaşatacak. Ayrıca, Collectif Medz Bazar, 8 Temmuz’da kültürel değerleri müziğiyle kutlayacak.

HAREKETLİ BİR TİYATRO DENEYİMİ SUNULACAK

Festivalin tiyatro etkinlikleri arasında, 10-11 Temmuz tarihlerinde “Kalede Bir Gece” adlı eser sahnelenecek. Aşk ve kıskançlık temalarını işleyen oyun, izleyicilere benzersiz bir tiyatro deneyimi sunacak.

KAPANIŞI CANDAN ERÇETİN YAPIYOR

25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konseri, 15 Temmuz’da Candan Erçetin ile Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Erçetin, festivalin finalinde dinleyicilere zengin repertuvarıyla unutulmaz anlar yaşatacak. Tüm etkinlikler, her akşam saat 21.00’de başlayacak.

Festival programı ve etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Gazimağusa Belediyesi Kültür İşleri numarasını arayarak bilgi edinebilir.