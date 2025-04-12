Uluslararası Sempozyum İzmir’de Gerçekleşecek

SEMPOZYUMUN DETAYLARI

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle, İzmir’de gerçekleştirilecek olan “Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu”, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Bu sempozyum, sadece bilgi paylaşımı ile sınırlı kalmayacak; “Türk Dünyası Polis Akademileri Platformunu” kurma hedefi de gündeme gelecek.

KATILIM VE AMAÇLAR

İki gün sürecek olan sempozyumda katılan ülkelerin polis akademisi temsilcileri, eğitim sistemlerini tanıtacak ve başarılı uygulamalarını paylaşacak. Bu etkinlik, ortak güvenlik politikaları geliştirmek için önemli bir zemin oluşturacak. Uluslararası düzeyde polis eğitimi, strateji geliştirme ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek hedefleniyor. Sempozyum, katılımcı ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına büyük katkılar sağlayacak.

MEHMET SAĞLAM’IN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Sağlam, tv100 muhabiri Gülay Alaca’ya sempozyum hakkında detaylar verdi. “Onlar kahramanca yaşayacaklar ki, biz güvenli bir şekilde devam edelim” ifadesini kullanan Mehmet Sağlam, sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye güvende değilse, Azerbaycan güvende olamaz. Kazakistan güvende değilse, Türkiye de güvende olamaz. KKTC güvende değilse, biz kendimizi güvende hissetmeyiz. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Artık tecrübelerimizi aktaracağız. Türkiye’nin bu alanda önemli bir birikimi bulunuyor. 29 ülkeden yabancılar bizden eğitim alıyorlar. Dost ve kardeş ülkelerle tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Müfredat sayısını artırdık, hukuki derslerin sayısını yükselttik. Polisin en önemli zırhı hukuki bilgisidir. Polisimizin değerini bilelim, polisimizi yıpratmayalım.”