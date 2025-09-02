Uluslararası Tarım Fuarı Açıldı

ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Açılışta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yer aldı. Açılışta bir halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

FUARDA YER ALAN KATILIMCILAR

Fuar, 11 farklı ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından kamu ve özel sektör temsilcileri, tarım makineleri üreticileri, tarım teknolojisi firmaları, tarım finansmanı sağlayan bankalar, çiftçi sigorta kuruluşları ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleşiyor. Açılışta konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, “Son çeyrek yüzyılda gelişmeler tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu süreçte ülkeler tarımda daha milliyetçi politikalara yöneliyor. Ülkeler, ürettiği gıda ve hayvancılık ürünlerini kendileri için daha milliyetçi bir şekilde tutma yolu seçiyorlar” dedi.

Gümen, “Bugün 4 önemli başlıkla bunu aşmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Birincisi sürdürülebilir üretim, ikincisi teknoloji ve dijitalleşmenin entegrasyonu, üçüncüsü verim ve kaliteye odaklanma dördüncüsü ise aile çiftçiliğinin güçlendirilmesi. FAO’ya göre 2050 yılına kadar bugünden yüzde 65-70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağı ve son 23 yılda bu küresel meydan okumaya güçlü bir duruş sergilediğimizi gıda arz güvenliğimizi sağladığımızı söylemek istiyorum. Üreten çiftçimizi desteklemek ve tarım ile hayvancılığımızı modern, sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atıyoruz. Çünkü soframızdaki her lokmanın temeli çiftçimizin alın teri ve emeğidir” şeklinde konuştu.

FUARDA TEKNOLOJİLER VE ÖDÜLLER

Bakan Yardımcısı Gümen, Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bilgi, tecrübe ve yeniliğin paylaşıldığı bir iş birliği platformu olduğuna dikkat çekti. Ayrıca üreticilere hitap ederek, “Burada sergilenen teknolojiler, verimliliği artırıp maliyetleri düşürecektir. Bu fuarı geleceğin tarımına açılacak bir pencere olarak görmenizi ve yenilikleri topraklarımıza taşımanızı diliyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Gümen, arıcı Abdulaziz Erküt’e (90) plaket ve 4 bin liralık hediye çeki takdim etti. Başarılı üretici ve firmaların ödüllendirilmesinin ardından Gümen ve beraberindeki protokol üyeleri, 7 Eylül’e kadar açık kalacak olan fuarın açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri daha sonra fuardaki stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.