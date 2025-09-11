Uluslararası Toplantıda Filistin’in Durumu Tartışıldı

TOPLANTININ AÇILIŞI

Avrupa Müslüman Forumu, Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Gazze’deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı”, Çırağan Sarayı’nda açılış oturumuyla başladı. Toplantıya, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahid Niyazov, Filistin Yüksek Yargıcı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dini İşler ve İslami İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Mahmut el Habbaş, “Neturei Karta International” topluluğu hahamı Rav Yisroel Dovid Weis, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin ile birçok siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcisi ve aktivist katıldı.

Açılış oturumunun moderatörlüğünü üstlenen Niyazov, İsrail ordusunun başkent Doha’daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Katar’a desteğini dile getirdi. “İsrail, tüm Orta Doğu’da bu dehşet verici şiddeti yaydı. Şimdi soykırımcı siyonistler, kutsal yerlerimize de göz diktiler.” diyen Niyazov, Müslümanların sessizlik içinde olduğunu ve İsrail’in tehlikelerinin farkına varılması gerektiğini ifade etti. Gazze’deki soykırımın hala devam ettiğini kaydeden Niyazov, birlik ve beraberlik sağlanmadan Filistin Devleti’nin kurulamayacağını vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in de kutsal alanların işgaline tepki göstermesini umduklarını belirtti. “Müslümanlar olarak Türklere umutla bakıyoruz. Sizin yardımınız olmadan barış olmayacak, Mescid-i Aksa’yı koruyamayacağız.” ifadelerini kullandı.

Habbaş, Gazze ve Batı Şeria’da insan hakları ihlallerinin devam ettiğine dikkat çekerek, dünyanın bu saldırıları izlemekle yetindiğini belirtti. ABD’nin barış için çaba gösterdiğini öne sürdüğünü ifade eden Habbaş, “Ama bir gerçeklik var. ABD yönetimi, İsrail saldırılarına ortaktır. ABD, İsrail’e sadece destek değil BM’de uluslararası koruma da sağlıyor.” dedi. Habbaş ayrıca, ABD’nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal ettiğini hatırlatarak, “Aslında Filistin’in sesini kısmak istediler. Filistin Devletinin egemen bir şekilde kurulmasını istiyoruz. Hiçbir toprağımızdan vazgeçmiyoruz.” dedi.

Haham ve aktivist Weis, İsrail’in yaptıklarının Musevilikle bir ilgisi olmadığını belirtti. “Siyonizm ve Yahudilik aynı şey değildir. Musevileri temsil ettiklerini söylüyorlar.” diyen Weis, Filistin’de yaşanan yıkımların altını çizerken, kendi ülkesi olan Yahudilerin de bu saldırılara karşı gösteri yaptığını ve kınadığını ifade etti. “Biz, sadece Filistinlilerin kanlarının dökülmesine karşıyız. Bu bencilce ideoloji yüzünden Yahudiler de öldü.” diyerek, saldırıların durdurulması gerekliliğine dikkat çekti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Karadaği, tüm semavi dinlerin kurallarına aykırı olarak kutsal ibadet alanlarının yasaklandığını belirtti. Katliamların tüm sınırları zorladığını ifade eden Karadaği, “Hiç kimse bu uygulamalara onay vermez.” diyerek, vicdan sahibi herkesin bu katliamlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ve Gazze’deki insanlık dramının kınanması gerektiğini vurguladı.

Oturuma çevrim içi katılan İngiltere’deki İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn ise, İsrail’in Doha’daki saldırısının ateşkese karşı bir hamle olduğunu ve “Su, yemek yok. Tam da İsrail’in karşısında, orada bolluk ve bereket varken insanlar ölüyor.” şeklinde sözlerini sürdürdü.