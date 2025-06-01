Uluslararası Toplum İsrail’i Durdursun

İNSANİ YARDIM MEKANİZMASINA YAPILAN SALDIRILAR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde insani yardım almak isteyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, uluslararası topluma İsrail’in “insanlık dışı yardım mekanizmasının durdurulması” talebinde bulunuldu. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) açıklamasında, İsrail’in bu yardım mekanizmasını kullanarak Gazze’de yaklaşık 230 Filistinliyi öldürdüğünü ya da yaraladığını belirtti.

ACI GERÇEKLER VE YARDIM MEKANİZMASI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki 2 milyon 200 bin Filistinliyi 3 ay boyunca “açlıktan ölüme” mahkum ettiği, ardından kurulan yardım mekanizmasının “tehlikeli bölgelere yerleştirilerek, kasıtlı bir şekilde organize edilmediği” ve sınırlı yardım sağladığı ifade edildi. Ayrıca, bu mekanizmanın Gazze’deki Filistinliler arasında “kaosa ve toplumda çatışmaya yol açtığı” belirtildi. Euro-Med, “Uluslararası toplum acilen ve kararlı bir biçimde, İsrail’i Gazze’deki insanlık dışı yardım mekanizmasını durdurmaya zorlamalı” değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK DURUM VE SEDYE ÜZERİNDEKİ CAN KURTARMA MÜCADELESİ

Gazze’de İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda yaralananların durumunun kritik olduğu vurgulandı. Sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiği ve İsrail’in tıbbi yardımları engellemesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde insani yardım talep eden Filistinlilere yönelik düzenlediği iki ayrı saldırıda, en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği ve 176 kişinin yaralandığı bildirildi.