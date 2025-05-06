Uluslararası Turan Film Festivali Sona Erdi

2. ULUSLARARASI TURAN FİLM FESTİVALİ SONA ERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında gerçekleştirilen “Kızılelma” temalı 2. Uluslararası Turan Film Festivali, ödül töreniyle tamamlandı. Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TÜRKSOY iş birliğiyle 3-6 Mayıs tarihlerinde yapıldığını belirtti.

FESTİVALİN AMACI VE KATILIMCI SAYISI

Budak, “Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır.” diyerek festivalin amacını açıkladı. Türk dünyasının ortak değerleri ve kültürel bağlarının vurgulandığı organizasyonun katılımına dikkat çeken Budak, “Festivale 80 ülkeden 1675 film başvurdu. Türkiye’den 324, Azerbaycan’dan 32, Kırgızistan’dan 7, Kazakistan’dan 17, Özbekistan’dan 13 ve Türkmenistan’dan 10 film katılım gösterdi.” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER VE GELECEK PLANLARI

Budak, dereceye giren filmlerin yanı sıra “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, “Sinema Sanatına Katkı Ödülü”, “İnsani Değerlere Katkı Ödülü” gibi 13 kategoride özel ödüller verileceğini ifade etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, etkinliğin bu yıl daha güçlü bir içerik sunduğunu belirtti. Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise “Bu çağda sinema gücünüz yoksa devlet olarak güçlü değilsiniz.” diyerek yerli sinema yapımının önemini vurguladı. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan birinci olan filmler ödüllerini Prof. Dr. Budak’tan aldı. Program, çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların müzik dinletisi ve dans gösterileriyle sona erdi.