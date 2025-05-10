Uluslararası Turizm ve Ekoloji Fuarı Başladı

Bu yıl 23. kez gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Ekoloji Fuarı, Bosna Hersek’in Lukavac kentinde başladı. Tuzla Kantonu Turizm Birliği’nin ev sahipliğini üstlendiği fuarın açılışına Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagiç ve kanton hükümetinin diğer temsilcileri ile Bosna Hersek’ten yerel firmalar katıldı. Üç gün sürecek etkinlik çerçevesinde Türkiye’den birçok turizm acentası ile AJet ve Pegasus gibi havayolu şirketleri Bosna Hersek’teki ilgili şirket temsilcileriyle birebir görüşme olanağı buldu. Gerçekleştirilen B2B görüşmelerle katılımcı firmalar arasında ortaklıklar ve yeni projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Türkiye’den fuara büyük ilgi gösterildiği gözlemlendi. Geçtiğimiz aylarda Ajet ve Pegasus’un İstanbul’dan Tuzla Kantonu’na başlattığı direkt uçuşlar, Türkiye’den önemli bir katılım sağladı. Fuara, Türkiye’den Bosna Hersek’e gelen çok sayıda tur operatörü, medya kuruluşu temsilcisi ve gazeteci de katılım sağladı. Stantları gezip fuar hakkında bilgiler alan katılımcılar, Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagiç ile de ortak bir toplantı düzenledi.

BİRÇOK GİRİŞİMCİ YEREL LEZZETLERİ TANITIYOR

Fuar kapsamında birçok kadın girişimci derneği, Bosna Hersek mutfağının özgün yöresel lezzetlerini ziyaretçilere tanıtma fırsatı elde etti. Özellikle Boşnak böreği, kuru et, baklava, ev yapımı doğal içecekler ve tatlılar yoğun bir ilgi gördü. Tuzla Kantonu Turizm Birliği’nden Zejd Becic, fuar ile ilgili şu bilgileri verdi: “Fuarımız güzel gidiyor. Toplam 100’den fazla stant yer alıyor. Binin üzerinde katılımcı var. Bu fuarın amacı burayı, çevreyi ve doğayı tanıtmak.” Fuar sonunda, Tuzla’daki bir otelde Tuzla Kantonu Turizm Birliği ile Türkiye Basın Federasyonu arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic ve Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan’ın imzaladığı protokol ile bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlanması amaçlanıyor.

PROTOKOL İLE YENİ PROJELER SUNULACAK

İş birliği ile ilgili açıklama yapan Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic, “Buraya geldiği için Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma bir şereftir. İleride daha güzel projeleri başarmayı umuyoruz” dedi. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise, “Türkiye Basın Federasyonu olarak buranın tarihi özelliklerini ve turizm güzelliklerini tanıtmak için bir iş birliği protokolü imzaladık. Tuzla, tarihi ve kültürel bağlarımız olan bir kentimiz. Osmanlı kültürünün mirası var. Buraların Türkiye’ye tanıtılması, Türkiye’deki insanlarımızın buraya gelmesi için çok önemli bir iş birliği yaptık. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde Tuzla’nın tanıtılması için elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz ki bu faydalı olacaktır. Yerel televizyonlarda Tuzla’nın tanıtımını yapacağız, belgesellerini yayınlayacağız. Ulusal medya mensuplarının burayı ziyaret etmesini organize edeceğiz. Burada çalıştaylar düzenleyeceğiz ve Türkiye’de de çalıştaylar yapacağız. Turizm ve kültür alanında buranın tanınması için bütün gayretimizi göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

KONFERANSTA MEDYANIN ROLÜ KONUŞULDU

Konuşmaların ardından ‘Tuzla Kantonu Ekonomisinin Kalkınmasında Sağlık Turizmi ve Medyanın Rolü’ başlıklı bir konferans düzenlendi. Bu etkinlikte, bölgenin tanıtımı, bilinirliğinin artırılması ve medyanın rolü üzerine çeşitli konular ele alındı.