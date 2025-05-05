Uluslararası Türk Bale Festivali Düzenlendi

FESTİVALİN DETAYLARI

Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının desteğiyle düzenlendi. Bu festival, Türk dünyası sanatçılarını bir araya getirdi.

KATILIMCI OKULLAR

Festivale, Kazakistan’dan Aleksandr Seleznev Almatı Koreografi Okulu, Azerbaycan’dan Bakü Koreografi Akademisi, Kırgızistan’dan Çolponbek Bazarbaev Bişkek Koreografi Okulu ve Özbekistan’dan Özbekistan Devlet Koreografi Akademisi katılım sağladı. Ayrıca, Türkiye’den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ekipleri de sahne aldı.

Türk dünyasının bale sanatındaki yetkinliğini sergileyen festival, güçlü sanat birikimini ortak paylaşımla zenginleştirmeyi hedefliyor. Etkinliğin gelecek yıllarda daha geniş katılımla devam etmesi planlanıyor.