Uluslararası Un Sanayicileri Destek Sağlıyor

ULUSLARARASI UN SANAYİCİLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği’nin (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı 2025 yılı hububat alım fiyatlarının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçiye önemli bir destek sunduğunu aktardı. IAOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusoy’un görüşlerine yer verildi. Ulusoy, buğday için ton başına belirlenen 13 bin 500 TL alım fiyatı ve 2 bin 520 TL destekleme ödemesiyle üreticinin eline ton başına yaklaşık 16 bin 20 TL geçeceğini ifade etti.

DESTEĞİN ÖNEMİ

Alım fiyatlarının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçiye önemli bir destek sunduğunu yineleyen Ulusoy, şu şekilde açıklamada bulundu: “Bu tablo, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçiyi üretimde tutacak dengeli bir seviyeye işaret ediyor. Un sanayicileri açısından değerlendirildiğinde ise açıklanan fiyatlar, iç piyasa ile uyumlu bir maliyet yapısı oluşturarak öngörülebilirliği artırıyor. Bu durum, sanayicinin tedarik planlamasını sağlıklı bir biçimde yapmasına ve üretim zincirini istikrarlı şekilde sürdürmesine yardımcı oluyor.”

İhracata yönelik uygulamaların ve uygun regülasyonların eş zamanlı olarak duyurulmasının büyük öneme sahip olduğunu değerlendiren Ulusoy, “Türkiye’nin dünya un ihracatındaki liderliğini sürdürmesi için sektör olarak beklentimiz, hem iç pazarda hem de ihracatta Türkiye’nin güçlü pozisyonunu koruyacak bütüncül politikaların hayata geçirilmesidir.” dedi.